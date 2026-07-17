La AVL elige nueva presidenta a Maria Àngels Francés en una "situación crítica" para el uso del valenciano

El Pleno de la AVL ha aprobado la renovación de la Junta de Gobierno, que estará formada por M. Àngels Francés, como presidenta; Rosa Agost, como vicepresidenta; Immaculada Cerdà, como secretaria, y Vicenta Tasa y Carles Segura, como vocales. La sesión plenaria, celebrada esta mañana, ha elegido, por unanimidad, M. Àngels Francés como presidenta de la institución. En la actualidad ocupaba el cargo de vocal, y en estas elecciones se presentaba como candidata a la Presidencia de la Academia.

La nueva presidenta de la Academia es la tercera mujer a ocupar la máxima representación de la AVL, después de Ascensió Figueres y de Verònica Cantó, a quien sucede en el cargo. M. Àngels Francés Díez (Alcoi, 1976) es catedrática de literatura contemporánea en la Universidad de Alicante, licenciada y doctora en Filología Catalana (1998) y licenciada en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura). Entró en la Academia en 2021, en la segunda renovación de la AVL hecha por cooptación.

Necesidades presentes y futuras

Francés se ha inspirado en un poema de Marc Granell para explicar las ideas de su candidatura, que quieren consolidar los hitos logrados por la institución en sus veinticinco años de historia y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los hablantes del valenciano. «A todos nos hermana hoy la defensa del valenciano, la lengua fértil, viva, que arraiga en nuestros antepasados y que es unitaria y diversa, propia y compartida», ha dicho.

Además, la nueva presidenta de la AVL ha enmarcado las prioridades de la institución en dos grandes ámbitos: la normativización y la normalización. «Es asunto nuestro justamente velar por el uso normal del valenciano y elaborar la normativa, puesto que estos son los pilares sobre los cuales se edifica la AVL. Esa doble misión tiene que ser el centro de nuestros esfuerzos, el norte que no podemos perder, a pesar del ruido ambiental que nos rodea y que a menudo nos aboca a discusiones estériles».

Francés ha recordado el trabajo que se hace, diariamente, a la AVL por la normativización. «La normativa del valenciano tiene que ser entendida como una guía, como una seguridad para el hablante nativo o recién llegado que, con las herramientas de la Academia, encuentro el que necesita para expresarse en el mundo del siglo XXI», ha expuesto. Por eso, ha remarcado que la Academia, como institución pública encargada de la normativización del valenciano, tiene la responsabilidad de analizar las oportunidades que las nuevas herramientas tecnológicas prestan a la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades lingüísticas, y proporcionar los recursos adecuados a la ciudadanía contemporánea, «para la cual tenemos que ser de máxima utilidad».

Situación crítica del uso social

Respecto a la normalización, Francés ha asegurado ser consciente de la situación crítica que amenaza el valenciano. «A pesar de que el conocimiento del valenciano está en máximos históricos gracias a la enseñanza, el uso social de la lengua atraviesa momentos difíciles y preocupantes», ha dicho. Por eso, su compromiso para enderezar esta coyuntura pasa por la difusión del patrimonio escrito y oral; el asesoramiento y la colaboración en el enderezamiento de la deriva hacia la sustitución lingüística, y la transferencia de conocimiento, textos y recursos a la sociedad.

Finalmente, Francés se ha comprometido a contribuir a fortalecer la autoestima de los hablantes y el prestigio social del valenciano, especialmente entre los jóvenes, buscando líneas de entendimiento con aquellos que, como la Acadèmia, trabajan por la defensa de una lengua digna, desde el rigor con la norma, pero próxima a la gente y útil para vivir.

Faro científico, cultural y cívico

En su intervención, Rosa Agost ha subrayado que «la AVL es uno de los faros científicos, culturales y cívicos» del pueblo valenciano, y ha defendido que la nueva Junta de Gobierno, de la cual ya es vicepresidenta, tiene que continuar velando por el rigor académico de la Academia «cimiento de nuestra credibilidad». Asimismo, ha insistido que la ciencia solo tiene sentido si se transfiere a la ciudadanía. «Tenemos un compromiso de servicio social. El destino del valenciano está en nuestras manos, pero también en las de cada persona que vive en esta tierra», ha expresado reivindicando la importancia de trabajar por el valenciano abrazando toda la riqueza de sus hablas. «Cada palabra de la lengua, de arriba abajo de nuestro territorio, tiene que encontrar en esta Academia ampara, estudio y celebración», ha expresado.

En la defensa de su candidatura, Immaculada Cerdà ha recordado que la Secretaría de la AVL tiene la misión de hacer posible el trabajo de las secciones y comisiones, la coordinación entre los académicos y el personal de la casa, y la gestión de todos los compromisos que adquiere la institución cuando aprueba los presupuestos. «Repito esta candidatura con la ilusión de quien cree en el proyecto y en el potencial de la AVL. Continuaré trabajando desde la humildad, pero con la ambición de hacer una Academia cada vez más fuerte, visible, próxima y enjarje a la sociedad», ha reivindicado Cerdà en el Pleno.

Por su parte, Vicenta Tasa ha defendido la utilidad de la Acadèmia: «Solo tenemos sentido si somos una institución útil y al servicio de la sociedad. La fuerza de la AVL descansa también en su capacidad para ofrecer orientación y recursos a la ciudadanía, a los profesionales y a las instituciones que usan el valenciano cada día. Y esto nos compromete a todos los académicos», ha indicado.

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Carles Segura, ha recordado su reciente incorporación a la institución, y ha destacado que contribuirá en el trabajo de la Junta de Gobierno «con la sensibilidad de un sur que a menudo ha vivido la lengua de una manera más frágil y con la experiencia de un nuevo hablante que sabe que la confianza precede la perfección». «Querría ayudar a continuar haciendo de la Acadèmia una institución rigurosa, pero próxima; capaz de ordenar la lengua y también de dar seguridad a los hablantes y de ayudar a la gente a vivir el valenciano con naturalidad», ha concluido.