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Educación envía los hasta 25.000 euros para comprar equipos de aire portátiles como medida "provisional"

El sindicato mayoritario, STEPV, critica la falta de criterios definidos así como la insuficiencia del presupuesto

Protestas en Alicante por el calor en las aulas al principio del curso pasado.

Protestas en Alicante por el calor en las aulas al principio del curso pasado. / AXEL ALVAREZ

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Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El president Juanfran Pérez Llorca anunció una dotación de entre 5.000 y 25.000 euros para que los centros educativos de la Comunitat Valenciana para iniciar el Plan EduClima a partir del próximo curso. Fue uno de los puntos de discusión durante la dilatada negociación -aun en marcha- con los sindicatos en plena huelga de profesores, que se retomará en septiembre después de un verano de protestas. Nueve días después del anuncio, la Generalitat Valenciana ha anunciado que ya ha transferido la cantidad correspondiente a cada uno de los 1.616 colegios e institutos para que comiencen la inversión, que se deberá realizar antes de octubre, con el compromiso de priorizar las aulas con mayores problemas de confort térmico. Son los primeros 16 millones de un plan que pretende invertir 140 millones hasta el año 2029.

En el anexo I de la instrucción, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se habla como única opción la instalación de equipos de climatización portátiles, que solo requieren de un tubo de evacuación de aire al exterior. Son los conocidos como "pingüinos" en el lenguaje popular, un equipamiento más provisional que definitivo al no tratarse ni de plafones de aire acondicionado, ni de sistemas de climatización por conductos, inversiones imposibles de realizar con 25.000 euros. En el documento, la Conselleria defiende la rapidez de la adecuación, la considera "provisional" y evidencia la necesidad de evaluar la potencia eléctrica contratada por cada centro.

Sin embargo, el sindicato mayoritario STEPV denuncia que la transferencia sin instrucciones de cómo invertir ese dinero. "No se sabe, por ejemplo, si se pueden destinar a cambiar ventanas que permiten una mejor climatización", explican en un comunicado. "Los centros no saben qué materiales tienen que comprar y, en caso de que deban ser instalados por profesionales, justamente coinciden con el momento de mayor demanda", prosiguen. Además, señalan que hay centros antiguos que transmiten dudas sobre si su red eléctrica resistirá ante un aumento del consumo de electricidad.

La incertidumbre se debe, en su opinión, a una medida anunciada como "una campaña de publicidad, totalmente improvisada", en vez de tratarse de una inversión "real y efectiva". "Buscan aparentar que el gobierno está haciendo cosas después de la histórica huelga indefinida", añaden. Asimismo, el sindicato critica que la cantidad total -son 16 millones de euros, según la información difundida por la Generalitat- es "insuficiente" y señalan la ausencia de información sobre los criterios para determinar la cantidad recibida por cada centro.

Educación lo niega

Sin embargo, desde la Generalitat contradicen lo difundido por el sindicato y, según explican, el documento establece los criterios técnicos y administrativos para la adquisición e instalación de los equipos, así como las actuaciones complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y su compatibilidad con la red eléctrica de cada centro.

El president Juanfran Pérez Llorca con la consellera Carmen Ortí visitando un centro.

El president Juanfran Pérez Llorca con la consellera Carmen Ortí visitando un centro. / GVA

Asimismo, la instrucción fija que las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se priorizarán las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

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En concreto, las transferencias se han realizado a 1.172 colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), centros de Educación Especial (CEE) y centros de Formación de Personas Adultas (FPA), mientras que los 444 restantes son centros que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

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Fuente: Levante - EMV

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