Los médicos ponen fin a la huelga autonómica al pactar con Sanidad medidas ya anunciadas como las 35 horas y los CAU 24H

La huelga autonómica de los facultativos iniciada en el mes de abril ha acabado. Lo ha hecho después de que el sindicato médico CESM haya llegado a un acuerdo con la Conselleria de Sanidad para impulsar medidas que mejoren sus condiciones laborales, algunas ya anunciadas y comprometidas por el conseller Marciano Gómez. Se prevía en junio y, finalmente, así ha sido. Entre ellas, destacan la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas, repartidas de lunes a viernes; una nueva regulación para las guardias de los sábados, que durarán 24 horas, a pesar de que el colectivo médico reclama a la ministra que estas duren menos; y la apertura de los Centros de Atención Urgente (CAU) 24 horas. Esta última es la gran apuesta sanitaria del president Juanfran Pérez Llorca, anunciada en su discurso de investidura, y cuyos primeros centros deberían abrirse en el segundo trimestre del año, según lo anunciado por Sanidad. Sin embargo, CESM deslizó ayer que la apertura del primero podría retrasarse al próximo año.

Otra de las condiciones de CESM ha sido la de limitar las agendas de los médicos en Atención Primaria con un máximo de 32 pacientes por jornada y de 25 consultas en Pediatría. Además, estos profesionales no se destinarán a cubrir las emergencias sanitarias del 112 como se había anunciado, sino que estas funciones las asumirán los Puntos de Atención Continuada (PAC); y, por último, entre las grandes medidas, se ha pactado mejoras para los residentes, como un aumento salarial y cumplir con el límite de guardias que se incluyen en su plan formativo "para evitar que se conviertan en mano de obra barata para sustituir ausencias", ha explica el secretario nacional de CESM, Víctor Pedrera.

Pese al acuerdo alcanzado, estas medidas deberán articularse a través de cambios en los decretos e instrucciones de Sanidad. Las 35 horas, por ejemplo, deben negociarse con todos los sindicatos en una reunión pendiente desde hace un mes. Fuentes de la Conselleria explicaron a Levante-EMV que se les convocaría la última semana de junio, pero finalmente la reunión podría llegar la próxima semana. Pedrera ha aprovechado su intervención ante los medios para decir que la reducción laboral se puede aplicar para los médicos sin problema y, también, con el resto de categorías que no tengas turnos rodados; y para criticar el anterior acuerdo del Botànic que "suponía dar 11 días más de libranza al año" con la consecuente "sobrecarga para el resto de profesionales" durante esos días. "No es una ventaja exclusiva que se ha hecho para el colectivo médico", ha añadido. Sin embargo, es una incógnita cómo Sanidad pretende implantarla en el resto de categorías profesionales. No lo ha aclarado, pero en la Mesa General se dijo que la intención de la Generalitat era no aumentar las plantillas de las diferentes consellerias pese a implantar esta medida.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha esgrimido que el pacto "demuestra que cuando hay voluntad de consenso se pueden resolver problemas". Ha enfrentado su modelo al de la ministra Mónica García, a la que ha acusado de "mala gestión" de la huelga nacional, que ha obligado a posponer 450.000 citas en la sanidad valenciana desde diciembre, a pesar de los elevados servicios mínimos. En principio, los paros se retomarán en septiembre a nivel nacional y a este se sumarían también los médicos valencianos que seguirían de huelga pese al acuerdo alcanzado hoy.

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Sobre este, el titular de Sanidad lo ha calificado como "uno de los mayores avances organizativos alcanzados en los últimos años" porque "incorpora medidas que mejoran la conciliación, reducen la sobrecarga asistencial y refuerzan la calidad de la atención sanitaria mediante un modelo más eficiente, sostenible y orientado a las necesidades de profesionales y pacientes”.