El pueblo de Valencia donde Elvira Lindo tiene su restaurante favorito: "Es una sensación idéntica a la que sentía en la infancia"

Elvira Lindo es uno de los grandes referentes literarios de nuestro país. La escritora y periodista, que tiene su residencia habitual en Madrid junto a su marido Antonio Muñoz Molina, también suele disfrutar de su pequeño refugio del interior de la provincia de Valencia, lejos del bullicio de la capital. Se trata de Ademuz, el municipio de nacimiento de su madre.

La escritora ya ha declarado en sus redes sociales que volver al pueblo materno le trae muchos recuerdos a cuando era pequeña. "Llegar a Ademuz siempre me emociona. Es una sensación idéntica a la que sentía en la infancia. Mi padre decía, Ademuz, y ese era el nombre que inauguraba la emoción", comenta Elvira Lindo en sus redes sociales.

Uno de sus restaurantes favoritos: Los Arenales

La última edición de los Soletes de la Guía Repsol ha vuelto a reconocer la oferta gastronómica de la Comunitat Valenciana con trece nuevos establecimientos distinguidos. Entre las recomendaciones de esta edición también han participado diferentes personalidades, como la escritora y periodista Elvira Lindo, que ha desvelado cuál es uno de sus lugares preferidos para comer en la provincia de Valencia.

Una de las elecciones de la escritora se ha ido lejos de los focos de la capital y se ha centrado en su pueblo materno. Allí se encuentra Los Arenales, un restaurante ubicado en plena naturaleza, junto al río Turia, que ha logrado convertirse en una referencia gastronómica de la zona.

El establecimiento está situado en el área recreativa de Los Arenales, junto a la piscina municipal, y apuesta por una cocina tradicional elaborada con productos de proximidad. En su carta se pueden encontrar tapas, bocadillos, platos combinados, menús del día y paellas por encargo, siendo estas últimas una de sus especialidades, preparadas a la leña.

Además de su oferta culinaria, el restaurante destaca por su amplia terraza rodeada de vegetación, un entorno que lo convierte en un lugar muy frecuentado tanto por vecinos como por visitantes durante los meses de buen tiempo. Su combinación de gastronomía y naturaleza ha sido uno de los aspectos que han llevado a Elvira Lindo a incluirlo entre sus recomendaciones dentro de la nueva selección de Soletes de la Guía Repsol.

Además, la escritora también ha querido destacar otros restaurantes, esta vez ya de la ciudad de València, demostrando el gran vínculo que tiene con la zona. Sus otras dos elecciones han sido Congo y Mora Caffè.

Fuente: Levante - EMV