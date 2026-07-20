Educación busca sustituto al subdirector dimitido por un libro que llamaba “estúpidos” y "peleles" a los docentes que se forman

Quizá los requisitos para el puesto deberían llevar un anexo o una nota al pie en el que se especificara que las personas aspirantes quedarán excluidas del proceso en caso de haber escrito un libro con expresiones denigrantes hacia el profesorado, pero se sobreentiende. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) oficializa hoy una búsqueda: la de la Conselleria de Educación, que comienza su selección para encontrar a una persona que ocupe la Subdirección General de Formación del Profesorado. Sustituirá en el cargo a Jordi Martí, su antecesor dimitido cuando se supo que había publicado un libro en que llamaba “estúpidos” y “peleles” a los docentes que se forman y equiparaba la pedagogía con “follar”.

La convocatoria para ese y otros tres puestos se publica este lunes en el DOGV, cuando casi se han cumplido tres meses de la dimisión de Martí. En abril, un empleado de la Conselleria de Educación remitiera a los portavoces de Educación de los cuatro grupos parlamentarios de las Corts un escrito en el que denunciaba el contenido del libro que el subdirector general había publicado, en agosto de 2011, en el que ridiculiza a los profesores que acuden a cursos de formación.

Se llamaba "Educación 6.9. Fábrica de gurús" y en él el autor utiliza de forma permanente metáforas sexuales para arremeter contra los profesores, la pedagogía, la metodología didáctica y los gurús formadores. Tras el escándalo, Jordi Martí presentó su cese a petición propia.

Y ahora empieza la búsqueda de sustituto. En el Diari Oficial, la convocatoria va acompañada de sus preceptivas bases, en las que se especifican los requisitos que deberá cumplir la persona que quiera presentarse al puesto.

Podrán fichar fuera de la Comunitat Valenciana

En concreto, puede participar en esta convocatoria el personal funcionario de carrera de la administración de la Generalitat y, para el puesto de subdirector general, también funcionarios de carrera de otras administraciones públicas que cumplan los requisitos.

Es decir, que se abre la posibilidad de que el mercado de fichajes pase a ser nacional. Con esta “coletilla” incluida en la convocatoria, el proceso de selección se abre a funcionarios, por ejemplo, de la Administración General del Estado, de otra comunidad autónoma, de una diputación o un ayuntamiento, una universidad pública, etc. Una elección curiosa, dado que no se trata de un puesto hiperespecializado en el que la complejidad del mismo obligue a buscar fuera del ámbito de la Comunitat Valenciana.

No significa que pueda presentarse cualquier persona, sino que el requisito que se establece es que sea funcionario del grupo A1.

La persona que ocupe el cargo tiene entre sus funciones el asesoramiento, apoyo y asistencia técnica al secretario autonómico de Educación en materia de formación del profesorado. No solo eso, también la coordinación y gestión del registro y de la acreditación docente, y la dirección, planificación, coordinación y supervisión del Servicio de Planificación y Gestión de la Formación Permanente del Profesorado y del Servicio de Registro y Acreditación Docente.

Jordi Martí y un libro polémico

La dimisión de Martí zanjó la polémica que provocó el documento de denuncia pública presentado por un empleado, en el que aparecían fragmentos del libro que publicó el ya exsubdirector general. Entre otros, arremetía contra los docentes que iban a cursos de formación.

"Los estúpidos compran bitcoins. Algunos, más estúpidos que los anteriores, compran anécdotas educativas. Y, finalmente, los más estúpidos de la pirámide van a ver a los que les cuentan esas anécdotas, compran sus libros y tienen sueños eróticos en los que, de forma muy libidinosa, se les acerca alguno de esos gurús al oído susurrándoles que, siempre que no tengan la mente sucia ni llena de conocimientos, pueden llegar al orgasmo educativo en sus aulas”, decía uno de los fragmentos.

En otros, criticaba a los formadores. “Solteros, sin hijos, heterosexual, ... el patrón de un buen gurú educativo. Eso sí, con necesidad de vender un cierto deje homosexual. No es cuestión de perder clientes", indicaba.

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También tenía munición contra los premios educativos. "Lo que sucede en el ámbito educativo, con Grandes Profes, el Teacher Prize o la Tiza de Oro, es solo un reflejo de lo que sucede en otros ámbitos. No olvidemos que lo más visto en alguna de esas páginas web, donde puedes encontrar desde latinas, japonesas, gays, lesbianas, corridas, mamadas,... hasta tríos con ocho personas [...] son los vídeos que tienen más visualizaciones. [...] Los pollones tienen cada vez más adeptos [...]. Además, una vez se ha adquirido el Pollón de Oro... perdonad, la Tiza de Oro....", escribía.