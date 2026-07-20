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Muere un hombre en Peñíscola tras la celebración de la final del Mundial

Un joven de 36 años ha fallecido en el puerto del municipio tras las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de Fútbol

Muere un hombre en Peñíscola tras la celebración de la final del Mundial

Muere un hombre en Peñíscola tras la celebración de la final del Mundial / Víctor Meseguer

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Ramón Pérez

Ramón Pérez

Las celebraciones del mundial de fútbol, que ganó España tras vencer a Argentina por 1-0 en un gol marcado por Ferran en el minuto 106, tuvieron un trágico desenlace en Castellón. Durante la madrugada del lunes, tras la celebración de la victoria de España, un joven de 36 años y vecino de Peñíscola perdió la vida en el puerto del municipio.

Fue rescatado del agua por los servicios de emergencia pero no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. Por el momento, no se conocen las causas de la muerte. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde se practicará la autopsia del cuerpo para poder determinarlas.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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