Los terremotos (de verdad) que provocó el gol de Ferran Torres en varios municipios de España

Los sismómetros repartidos por toda España registraron ayer domingo vibraciones del suelo provocadas por la celebración del gol de Ferran Torres en la final del Mundial, que dio la segunda estrella a la selección española, según ha informado el CSIC este lunes en un comunicado.

Los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICGC), procesados por el investigador de Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC) Jordi Díaz, muestran señales en puntos como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida.

Ferran Torres celebra el gol que dio el Mundial a España. / EFE

Los datos revelan tres picos de movimiento diferenciados durante la retransmisión, correspondientes al gol de Ferran Torres, a un tanto posterior que el VAR acabó anulando y a la sacudida más intensa de la noche tras el pitido final.

Ante Francia y Portugal

En Cataluña, los sensores de la Red Sísmica Educativa del GEO3BCN-CSIC radiografiaron también la agitación en Mollet del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Banyoles, Olot y Torroella de Montgrí, tras haber detectado picos de movimiento en Sabadell durante las semifinales contra Francia.

De la misma manera, en los octavos ante Portugal, un acelerómetro del IGN en Algeciras captó las vibraciones generadas por la celebración del gol de Mikel Merino.

Noticias relacionadas

Este fenómeno de sismicidad inducida por actividad humana registró un precedente similar en la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, cuando los registros de Madrid y Barcelona captaron los tantos de Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Fuente: Levante - EMV