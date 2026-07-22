Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaPateras en AlicanteNueva ley antitabacoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

12 de agosto

"La temperatura caerá 3 o 4 grados durante el eclipse porque el Sol estará bajo"

Las temperaturas bajarán durante el fenómeno, pero no de forma tan intensa como lo harán en el del año que viene

Valencia prepara una dispositivo especial para el Eclipse Solar del 12 de agosto

Valencia prepara una dispositivo especial para el Eclipse Solar del 12 de agosto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Orts

València

El eclipse total del 12 de agosto, además de ser de gran interés visual, provocará en el clima algunas alteraciones que muchas veces pueden ser pasadas por alto. Un ejemplo de ello es el descenso de las temperaturas, a causa de la ocultación del Sol tras la Luna. Durante este, el satélite bloquea los rayos de luz y se disminuye su efecto de generador de calor en la Tierra, lo que produce una disminución de la temperatura. Sin embargo, en el caso del fenómeno del 12 de agosto, que será visible desde la Comunitat Valenciana, el enfriamiento no ocurrirá de forma drástica debido a la hora cumbre del fenómeno, que será al atardecer.

Así lo explica Amelia Ortiz Gil, doctora en Física por la Universitat de València. Asegura que "en el eclipse de este año se notará poco ese cambio de temperatura porque el Sol ya va a estar bajo y la cantidad de radiación solar que nos va a llegar es menor". Indica que la variación podría rondar los 3 o 4º C en este caso, pero aclara que en otros casos puede llegar a los 10º C. "El año que viene por ejemplo se notará mucho más, porque el eclipse ocurrirá durante la mañana y la sensación del cambio de temperatura será mucho más fácilmente detectable", añade.

Eclipse solar total

Eclipse solar total / Redacción Levante-EMV/Unsplash

Como un anochecer antes de tiempo

El proceso mediante el cual el clima baja las temperaturas durante un eclipse total es el mismo que cuando se hace de noche y el Sol se esconde. Por eso, algunas características como la gradualidad del enfriamiento, son parecidas y la sensación de oscuridad también. Se podría considerar como un pequeño momento de noche en mitad del día, o, en este caso, de la tarde. "A medida que la estrella solar queda más tapada, los grados bajan poco a poco", dice Amelia.

Al estar más cerca del horizonte, el Sol tiene que atravesar mayor cantidad de atmósfera que cuando está arriba, "es lo que experimentamos todos los días, que por la tarde empieza a refrescar", cuenta Ortiz.

Una variación de los grados progresiva

Además, este descenso ocurrirá durante todo el transcurso del eclipse, y no únicamente en su momento de totalidad. A pesar de ello, esta sí será la fase en la que menos radiación solar reciba la superficie de la Tierra, y, por lo tanto, la etapa de menor temperatura. Cuando la Luna se interpone entre el Sol el planeta deja de recibir su principal fuente de calor y por lo tanto el aire cercano al suelo pierde calor rápidamente y se enfría. Este efecto es similar a lo que ocurre al anochecer, pero en un menor periodo de tiempo.

Factores que afectan al grado de enfriamiento

También influye en el grado de enfriamiento la humedad y la cobertura de nubes. "Si está nublado se notará menos el cambio, porque las nubes impiden que la tierra se refresque, la definición de temperatura será menor en ese caso". Por otra parte, las zonas más húmedas tienden a experimentar descensos de temperatura más pequeños.

Otros cambios climatológicos

La experta advierte además de que el enfriamiento del clima no es la única consecuencia del eclipse, ya que al cambiar la temperatura en la atmósfera, se puede levantar una brisa o, si ya hacía viento, cambiar su dirección. "Esto se debe también a que al cambiar la temperatura en las distintas capas de la atmósfera, el aire caliente tiende a subir y el aire frío desciende porque pesa más, esos cambios hacen que la atmósfera se revuelva y se produzca viento distinto del que había antes", explica.

También habla de ello la NASA en su página web oficial, e informa de que "durante eclipses anteriores se han reportado cambios en la dirección del viento y descensos en la temperatura del aire, así como cambios visuales y acústicos en animales e insectos".

Noticias relacionadas

También comenta la agencia espacial que durante el eclipse solar total de 2017, visible desde Estados Unidos, Marilé Colón Robles, científica atmosférica del programa Globe, patrocinado por la NASA , tuvo una experiencia similar. «Justo antes de la totalidad, el viento cambió de dirección y todo se calmó. Las nubes se abrieron, lo que nos permitió tener una buena vista», dijo Colón Robles, quien observó el evento desde Carolina del Sur.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  2. Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía
  3. La cala preferida por los buceadores en Alicante: pequeña, tranquila y con aguas cristalinas
  4. Sin luz en 4.000 hogares de Torrellano e incendio en el transformador de un centro social en Altabix
  5. Dani Olmo habla en croata tras ganar el Mundial y provoca un dardo desde Alicante
  6. La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
  7. La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
  8. Investigan la muerte de miles de peces en un azarbe de Carrizales en Elche

El eclipse del 12 de agosto hará caer la temperatura hasta 4 grados

El eclipse del 12 de agosto hará caer la temperatura hasta 4 grados

Regularización en la Comunidad Valenciana: más de 28.700 migrantes ya están cotizando en un proceso que respaldan patronal y sindicatos

Regularización en la Comunidad Valenciana: más de 28.700 migrantes ya están cotizando en un proceso que respaldan patronal y sindicatos

Llorca aprueba su primer presupuesto tras contentar a Vox y blinda el final de legislatura

Llorca aprueba su primer presupuesto tras contentar a Vox y blinda el final de legislatura

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

Estos son los municipios de Alicante en aviso rojo y naranja por la ola de calor

Las listas de espera marcan el peor dato de la legislatura: 78.306 pacientes a la espera de pasar por el quirófano

Las listas de espera marcan el peor dato de la legislatura: 78.306 pacientes a la espera de pasar por el quirófano

Sanidad retrasa a 2027 la apertura de los nuevos centros de Urgencias 24 horas en Primaria

Sanidad retrasa a 2027 la apertura de los nuevos centros de Urgencias 24 horas en Primaria

La exportavoz del Consell admite que "la primera vez" que se habló de la dana fue la mañana del 29-O

La exportavoz del Consell admite que "la primera vez" que se habló de la dana fue la mañana del 29-O

Llorca responde a Compromís: "Me pagué el viaje de mi bolsillo como una persona normal"

Tracking Pixel Contents