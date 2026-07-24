La Generalitat deja a una mujer con discapacidad con 656 euros: "Dicen que cobrar 1.200 euros es demasiado"

Se desplaza con un andador y lo hace a duras penas, pero no ha dudado en acercarse hasta la Conselleria de Servicios Sociales tras recibir una carta donde le comunican que sus ingresos pasan a ser la mitad. Se llama Amparo Monleón, tiene 51 años y un grado de discapacidad reconocido del 68 % (de forma permanente) por problemas visuales, físicos y neuromotores.

La mujer tiene concedida una prestación de incapacidad absoluta que concede el Estado a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya que no puede trabajar. Esa pensión es de 656,29 euros. Sin embargo, hace dos años y medio, tras aumentar su grado de discapacidad, la Conselleria de Servicios Sociales le concedió una pensión de incapacidad de 628,80 euros. En total, la mujer ingresaba 1.285 euros al mes.

Amparo Monleón tiene 51 años y un grado de discapacidad del 68%. / Levante-EMV

Sin embargo, el pasado 8 de junio recibió una carta en la que le comunicaban que la dirección territorial había revisado su Pensión de Incapacidad No Contributiva y había decidido "extinguir" ese derecho "por superar sus recursos económicos el límite establecido". Y la mujer no da crédito. "Me dejan con 656,29 euros al mes y les parece que con eso se puede vivir. Que poca vergüenza. Que prueben ellos a pagar alquiler, alimentación y facturas de suministros por 600 euros. A ve cómo lo hacen", explica la mujer, indignada.

La nómina de julio ya le llegó sin la pensión autonómica, y la mujer se muestra desesperada. "No tengo buena relación con los servicios sociales municipales (de Antella, localidad donde reside)", reconoce la mujer. Y añade: "Desde los servicios sociales no espero que me ayuden ni me tramiten nada. Ni Ingreso Mínimo Vital ni Renta Valenciana de Inclusión... no me dan nada, nunca lo han hecho. Tuve problemas con la guarda de mis hijos, les denuncié y no confío en ellos porque ya sé que no me van a ayudar, pero también sé que no puedo trabajar, que tengo una enfermedad neurodegenerativa y que dejarme con 600 euros es muy cruel", afirma.

En el portal de la Conselleria de Servicios Sociales se explica que uno de los principales requisitos para optar a lo que se conoce como la pensión "de invalidez" es tener unos ingresos "en cómputo anual, para 2026, inferiores a 8.803,20 euros anuales". Y la mujer supera esta cuantía.

Documentació aportada por Amparo Monleón. / Levante-EMV

Una vida de enfermedad y precariedad laboral

En la Comunitat Valenciana 104.601 personas cobran una pensión de Incapacidad Permanente que paga el INSS. La pensión media valenciana es de 1.199 euros al mes, según los últimos datos publicados en el mes de junio de 2026. La provincia de Valencia cuenta con 62.914 beneficiarios y una pensión media de 1.214, mientras que Alicante cuenta con 25.883 beneficiarios y una pensión media más baja (1.153 euros).

Noticias relacionadas

Ahora bien, la enfermedad y precariedad laboral de Amparo la ha llevado a trabajos temporales por los que ha cotizado muy poco, lo que estableció su pensión en los apenas 600 euros con los que debe vivir. Ayudas como el IMV o la RVI están diseñadas para personas como ella, pero la mujer reconoce sus limitaciones a la hora de tramitarlas de forma telemática.