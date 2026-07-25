Incendio
Desolación en la Vilavella: "No hay nada más que se pueda quemar"
Las llamas han alcanzado viviendas y espacios públicos
La localidad de la Vilavella es uno de los puntos más afectados por el pavoroso incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó. Un fuego que se mantiene descontrolado y que ha causado los primeros daños de consideración.
Instalaciones públicas como el polideportivo y la piscina municipal se han visto afectadas por el fuego. También se ha tenido constancia de las primeras casas quemadas por el incendio. Una consecuencia devastadora en un fuego que se propaga con rapidez debido a las altas temperaturas, el viento de poniente y la escasa humedad, que son los principales enemigos para los equipos de extinción de incendios.
Desolación en la Vilavella
Afectados de este municipio afirman que "no hay nada más que se pueda quemar", como muestra de la desolación y la destrucción que ha dejado el fuego en la Vilavella, que ha tenido que ser desalojada ante la gravedad del avance de las llamas por la comarca de la Plana Baixa.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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