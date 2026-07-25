El fuego 'desaloja' a los 10.000 vecinos de la Vilavella, Artana, Eslida, Alfondeguilla, del barrio Toledo de la Vall d'Uixó y de algunas zonas de Carbonaire, Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Tales y sus urbanizaciones y zona de montaña de Betxí

El incendio forestal que se ha declarado este sábado en el interior de la provincia de Castelló y que en estos momentos afecta a varios términos municipales de la comarca de la Plana Baixa (ha comenzado en el de la Vall d'Uixó) ha obligado a desalojar a los 8.000 vecinos de la Vilavella, Artana, Eslida, Alfondeguilla y del barrio Toledo de la Vall d'Uixó así como de zonas del barrio Carbonaire de esta misma localidad ante la cercanía de las llamas a estas poblaciones. Un momento que se ha vivido con tensión, nervios y carreras a contrarreloj ya que la ciudadanía intentaba salir de ambas localidades con sus propios vehículos mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayudaban a las personas más mayores o dependientes a abandonar sus viviendas tras la orden de evacuación.

Vecinos marchándose de la Vilavella, este sábado, como consecuencia del incendio. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los desalojados han acudido a las viviendas de familiares y amigos y también se ha puesto a su disposición la residencia de Burriana y el polideportivo de Nules con el fin de que puedan pasar la noche en las mejores condiciones posibles.

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Por otra parte, acaban de confirmar el desalojo preventivo por el incendio forestal que ha comenzado este sábado en la Vall de los municipios de Alcudia de Veo, Tales y sus urbanizaciones, Artesa (pedanía de Onda), Aín y una zona de montaña de Betxí, lo que suman otros 2.000 vecinos que han tenido que abandonar sus casas debido al fuego.