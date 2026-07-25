Incendio forestal
El fuego 'desaloja' a los 10.000 vecinos de la Vilavella, Artana, Eslida, Alfondeguilla, del barrio Toledo de la Vall d'Uixó y de algunas zonas de Carbonaire, Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Tales y sus urbanizaciones y zona de montaña de Betxí
La cercanía de las llamas, que han comenzado en el termino municipal de la Vall d'Uixó, a las localidades obliga a los vecinos a salir de ellas
Paloma Aguilar
El incendio forestal que se ha declarado este sábado en el interior de la provincia de Castelló y que en estos momentos afecta a varios términos municipales de la comarca de la Plana Baixa (ha comenzado en el de la Vall d'Uixó) ha obligado a desalojar a los 8.000 vecinos de la Vilavella, Artana, Eslida, Alfondeguilla y del barrio Toledo de la Vall d'Uixó así como de zonas del barrio Carbonaire de esta misma localidad ante la cercanía de las llamas a estas poblaciones. Un momento que se ha vivido con tensión, nervios y carreras a contrarreloj ya que la ciudadanía intentaba salir de ambas localidades con sus propios vehículos mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayudaban a las personas más mayores o dependientes a abandonar sus viviendas tras la orden de evacuación.
Los desalojados han acudido a las viviendas de familiares y amigos y también se ha puesto a su disposición la residencia de Burriana y el polideportivo de Nules con el fin de que puedan pasar la noche en las mejores condiciones posibles.
Por otra parte, acaban de confirmar el desalojo preventivo por el incendio forestal que ha comenzado este sábado en la Vall de los municipios de Alcudia de Veo, Tales y sus urbanizaciones, Artesa (pedanía de Onda), Aín y una zona de montaña de Betxí, lo que suman otros 2.000 vecinos que han tenido que abandonar sus casas debido al fuego.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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