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Incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego cerca de las casas del barrio Carbonaire y ya están desalojando a los vecinos

Bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil han trabajado en la zona para extinguir las llamas, pero el fuego se ha activado con dos focos más en la misma zona

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó

Vídeo. incendio forestal en la Vall d'Uixó

Mònica Mira

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Mònica Mira

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

Las elevadas temperaturas y la extrema sequedad acumulada durante los últimos días han vuelto a poner en alerta a la provincia de Castellón. En este contexto de alto riesgo, un incendio forestal se ha declarado durante la mañana de este sábado en la Vall d’Uixó.

El fuego se ha originado concretamente en las inmediaciones del barrio del Carbonaire, una zona urbana situada junto a la montaña. La cercanía de las llamas a algunas viviendas ha generado preocupación entre los vecinos en los primeros minutos, aunque la rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido controlarlo. Las llamas podían avanzar ladera arriba en dirección a Monte Zamora, una zona residencial, pero la pronta llegada de los bomberos ha impedido que el incendio se propagara. El fuego se ha quedado muy cerca del nuevo colegio Rosario Pérez.

En un primer momento, sobre las 11.00 se había dado por extinguido, pero a los pocos minutos se ha activado un foco diferente en la misma zona, que obliga a intervenir una dotación de bomberos del Consrocio Provincial y medios aéreos.

Además, hay otro tercer foco, que según apuntan fuentes municipales podría ser intencionado. Todos los medios están trabajando en la zona y se ha procedido a desalojar a los vecinos de las casas más próximas.

Labores de extinción

Para el primer fuego se han movilizado tres unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos, que han trabajado en las labores de extinción y control del perímetro, aunque finalmente no ha sido necesaria la actuación aérea.

Antes de la llegada de los equipos de extinción, agentes de la Policía Local han utilizado extintores para tratar de contener las llamas. En estas primeras labores también han colaborado varios vecinos de la zona, cuya intervención ha contribuido a evitar que el fuego fuera a más.

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En el operativo también participan efectivos de la Guardia Civil, que controlan los accesos y colaboran con los servicios de emergencia.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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