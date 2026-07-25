El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: desalojan la Vilavella y Artana y confinan la Vall d'Uixó por el fuego descontrolado

AEMET muestra una impactante imagen de la evolución del humo del incendio en la Vall y advierte de unas condiciones "muy adversas"

La situación meteorológica complica las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Según ha informado AEMET Comunitat Valenciana, la zona registra unas condiciones “muy adversas”, con viento de poniente sostenido, rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, una humedad relativa de apenas el 10% y temperaturas próximas a los 38 grados.

Estos factores favorecen la propagación del fuego y dificultan el trabajo de los medios desplegados en la zona, en una jornada marcada por las evacuaciones y medidas preventivas en varios municipios de la Plana Baixa.

La magnitud del incendio también se aprecia en la evolución de la columna de humo. AEMET ha señalado que el penacho de humo se adentra más de 300 kilómetros en el Mediterráneo, una imagen que evidencia la intensidad del fuego y el alcance de la emergencia.