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El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: desalojan la Vilavella y Artana y confinan la Vall d'Uixó por el fuego descontrolado
El Consorcio Provincial de Bomberos, bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan en la zona
La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona
Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
Vecinos de la Vall d'Uixó consternados por el incendio forestal: "Siento mucha impotencia"
La preocupación alcanza a municipios cercanos, que esperan el control del fuego para evitar consecuencias mayores y lamentan la pérdida patrimonial.
Así ha sido el desalojo de los vecinos en Vilavella
Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall. Lee la noticia completa aquí.
VÍDEO: Los bomberos del consorcio provincial comparten imágenes con los trabajos en marcha en el incendio originado en la Vall d'Uixó
Imágenes aéreas del grave incendio originado en la Vall d'Uixó grabadas por los medios las BRIF helitransportadas
Nules ya atiende a personas desalojadas de la Vilavella y Artana en el polideportivo municipal
Marta Barrachina y Juanfran Pérez Llorca visitan la Vilavella, municipio desalojado por el incendio originado en la Vall d'Uixó
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, comparte un vídeo con los trabajos de los bomberos la capital de la provincia en el incendio de la Vall d'Uixó
AEMET muestra una impactante imagen de la evolución del humo del incendio en la Vall y advierte de unas condiciones "muy adversas"
La situación meteorológica complica las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Según ha informado AEMET Comunitat Valenciana, la zona registra unas condiciones “muy adversas”, con viento de poniente sostenido, rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, una humedad relativa de apenas el 10% y temperaturas próximas a los 38 grados.
Estos factores favorecen la propagación del fuego y dificultan el trabajo de los medios desplegados en la zona, en una jornada marcada por las evacuaciones y medidas preventivas en varios municipios de la Plana Baixa.
La magnitud del incendio también se aprecia en la evolución de la columna de humo. AEMET ha señalado que el penacho de humo se adentra más de 300 kilómetros en el Mediterráneo, una imagen que evidencia la intensidad del fuego y el alcance de la emergencia.
Cruz Roja lanza las recomendaciones a seguir en caso de evacuación por un incendio como el de la Vall d'Uixó
Más de 300 medios con 14 medios aéreos desplegados en el grave forestal originado en la Vall d'Uixó
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