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El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: desalojan la Vilavella y Artana y confinan la Vall d'Uixó por el fuego descontrolado

El Consorcio Provincial de Bomberos, bomberos forestales, la Policía Local y la Guardia Civil trabajan en la zona

Vídeo: Incendio forestal en la Vall d'Uixó

Vídeo: Incendio forestal en la Vall d'Uixó

Mònica Mira

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Mònica Mira

Miguel Agost

Pablo Ramón Ochoa

La Vall d'Uixó

La alarma ha saltado esta mañana en la Vall d'Uixó. Un incendio forestal cerca del barrio Carbonaire ha hecho que los bomberos hayan trabajado para sofocar las llamas y que no llegaran a las casas de los vecinos. Pero tras extinguir el primer foco, se han activado dos nuevos focos que han hecho que se movilicen más medios y se ha procedido a desalojar a algunos vecinos de la zona

Te contamos en esta noticia la evolución del incendio.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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