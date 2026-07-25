Tensión, nervios y carreras a contrarreloj: así ha sido el desalojo de los vecinos de la Vilavella por el incendio de la Vall
El incendio originado esta mañana en la localidad vecina de la Vall y que ha avanzado por la montaña hasta la localidad ha obligado a evacuar a la ciudadanía
Adrián Bachero
Las alarmas han saltado esta mañana en la Vall d'Uixó por un incendio forestal en el barrio del Carbonaire. Tras un primer foco, que ha sido controlado, han llegado otros dos que se han vuelto imparables debido a las condiciones adversas, con fuertas rachas de viento, poca humedad y muchos grados. El fuego ha subido la montaña dirección el castillo de la localidad y ha arrasado con todo.
A los pocos minutos la humareda ya se podía ver desde la localidad vecina de la Vilavella, con la que comparten montaña. Las imágenes eran espectaculares, pues las llamas avanzaban a muy buen ritmo pese al gran despliegue de los medios de emergencias, que están tratando de controlarlo.
En un primer momento y ante tal panorama (el fuego muy cerca de las casas), las autoridades municipales han procedido al confinamiento de la Vilavella para tratar de minimizar las catastróficas consecuencias. En esos instantes, el Ayuntamiento había emitido un comunicado en el que señalaba que todo aquel que necesitara ayuda o productos de primera necesidad solo tenía que colgar un trapo o toalla blanca en el balncón para poder prestarle ayuda.
Así han estado durante buena parte del mediodía, hasta que a primera hora de la tarde se ha dado un nuevo paso y se ha procedido al desalojo de toda la ciudadanía.
Recomendaciones de la Policía Local
La Policía Local ha comenzado a recorrer las calles del municipio con avisos por megafonía para informar a la población y pedir que abandone las zonas afectadas ante el avance del incendio. Los nervios se han apoderado de los vecinos, quienes, como se puede comprobar en el vídeo, han cogido lo que han podido y han salido de sus casas sin saber cuándo van a poder volver.
El desalojo se produce por precaución, ante la proximidad del fuego al término municipal y la evolución de la emergencia. Los agentes han comunicando las instrucciones a los vecinos por las calles para facilitar una salida ordenada y evitar situaciones de riesgo. También se ha enviado un mensaje de aviso a la población a través de los móviles.
La medida se suma al confinamiento preventivo ordenado por Protección Civil para la Vall d’Uixó y Artana, donde se ha pedido evitar desplazamientos fuera del casco urbano.
El polideportivo de Nules será el punto de encuentro para la población de la Vilavella.
VÍDEO: Los bomberos del consorcio provincial comparten imágenes con los trabajos en marcha en el incendio originado en la Vall d'Uixó
Imágenes aéreas del grave incendio originado en la Vall d'Uixó grabadas por los medios las BRIF helitransportadas
Nules ya atiende a personas desalojadas de la Vilavella y Artana en el polideportivo municipal
Marta Barrachina y Juanfran Pérez Llorca visitan la Vilavella, municipio desalojado por el incendio originado en la Vall d'Uixó
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, comparte un vídeo con los trabajos de los bomberos la capital de la provincia en el incendio de la Vall d'Uixó
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
- Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes
- La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
- La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
- Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante