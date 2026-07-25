La ventana de la Serra d’Espadà, calcinada y rota de impotencia

Esta mañana de sábado, el paisaje de una de las ventanas de la Serra d’Espadà ha cambiado para siempre. O, como mínimo, para muchos años. La Vall d’Uixò, la Vilavella y Artana sufren ahora por el avance de la trágica situación. Un pequeño incendio de vegetación se ha convertido rápidamente en un incendio forestal.

La Vall i la Vilavella

Un primer incendio se ha conseguido sofocar rápidamente en la Vall d’Uixó. Minutos después, se ha producido otro fuego diferente a unos 200 metros, en el barrio del Carbonaire de la Vall. Allí se ha arrestado a la persona, que portaba un mechero y salía de la zona.

Este segundo incendio, que en otras circunstancias habría sido más fácilmente contenido, se ha extendido de manera voraz hacia la montaña, muy cercana al barrio. En una hora y media, el simbólico Castell, patrimonio del pueblo, era pasto de las llamas y caminos como el de la Font de l’Anohueret han quedado seriamente dañados. Decenas de vecinos del Carbonaire han asistido impotentes al avance de las llamas entre el cálido viento cambiante. Decenas de unidades de Bomberos de la Diputación, la Generalitat y más tarde la UME trabajaban sin descanso mientras tanto, como siguen haciendo.

Eso es lo que ha pasado en la Vall, el origen del fuego y donde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado al que se desplaza el president, Juanfran Pérez Llorca, y donde ya están la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Pero es que el fuego ha pasado en un santiamén al otro lado de las montañas, donde está la Vilavella y, algo más lejos, Artana. Los tres municipios han sido confinados.

En la Vilavella la situación es dramática. Vecinos del pueblo han comenzado a ser evacuados sobre las 16.00. El avance imparable de las llamas ha forzado esta decisión.

Ganaderías y animales arrasados

En la Vall, los bomberos y los sanitarios han rescatado a un ganadero que se encontraba en su ganadería cuando se ha desatado el incendio. Su familia, angustiada, ha esperado durante horas a tener noticias de él hasta el límite donde les dejaban ir las autoridades, tal y como han expresado a Mediterráneo.

Algunas casas y casetas de montaña también están rodeadas por las llamas, según ha constatado este diario. El dueño de una de esas vivienda, Fernando Moya, ha lamentado entre lágrimas que todos sus animales, “cabras, perros y gatos”, se han quedado encerrados en su finca. “No nos han dejado ya subir a por ellos”, dice con pena. Su hermana agrega que muchos de ellos eran animales rescatados: “Les di una segunda vida y los rescaté para que ahora mueran así, quemados”.

Declaración institucional

El concejal de Medio Ambiente de la Vall, Marc Seguer, ha declarado desolado que tiene “el corazón roto”. Él ha estado desde el minuto 1 del incendio, cuando por la mañana “parecía que era de mínima importancia”. Apenas afectaba a unos algarrobos y rastrojos del Carbonaire, a metros del casco urbano, pero “el viento hacia el Castell era muy cálido y en cuestión de hora y media ya estaba todo extendido”.

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“Toda la vegetación del Castell ha desaparecido. L’Anohueret parece que también porque es el mismo ambiente. Todo ha desaparecido. Voy mucho a caminar por esa zona. Estoy esperando a que se despeje el humo porque me está tapando esa realidad, pero necesito verlo para comenzar a llorar”, confiesa.