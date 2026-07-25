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Incendio forestal

Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo

Fuentes municipales apuntan a la intencionalidad del incendio forestal en Castellón, que se inició en el mismo lugar que otro conato previo hace unos días

Vídeo: El origen del devastador incendio forestal de la Vall d'Uixó

Vídeo: El origen del devastador incendio forestal de la Vall d'Uixó

Mediterráneo

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Un vídeo grabado por vecinos de la Vall d’Uixó muestra el origen del grave incendio forestal que afecta a multitud de pueblos en la procincia de Castellón. La grabación ha corrido por redes, y el concejal de Medio Ambiente de la Vall, Marc Seguer, ha afirmado a Mediterráneo que las imágenes pertenecen al lugar del inicio del segundo fuego de la mañana, que a la postre ha sido el que ha devenido en el enorme incendio forestal.

El vídeo muestra apenas unos matojos y un par de algarrobos incendiados. En un momento dado, una persona, aparentemente un hombre vestido con una camiseta blanca, sale corriendo del lugar.

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Se desconoce quién es esta persona y su paradero y posible relación con ese fuego. Lo que fuentes oficiales municipales sí indican es que existen sospechas de que el incendio ha sido provocado, puesto que hace unos días se originó otro incendio en el mismo sitio (exactamente el mismo sitio) que el primero de los incendios que han comenzado hoy en el Carbonaire.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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