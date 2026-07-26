El fuego en la Vall d'Uixó se adentra en la sierra de Espadán, según imágenes de satélite

Las imágenes satelitales que empiezan a llegar del incendio de la Vall d'Uixó muestran que el fuego se dirige hacia el parque natural de la Serra d'Espadà, uno de los pulmones verdes de la Comunitat Valenciana. Tanto el sistema europeo de detección de incendios (EFFIS) como el de la NASA sitúan los puntos activos más recientes en el flanco oeste, entre los municipios de Eslida y Artana, cuyos vecinos fueron evacuados en la tarde del sábado. El viento, que hasta ahora ha soplado de poniente y por tanto complicaba que el fuego avanzara hacia el parque natural, ha rolado en las últimas horas y entra de sureste desde primera hora de la tarde, en dirección a Espadà.

Tanto el sistema de monitorización europeo como el estadounidense mapean el territorio a través de satélites que identifican zonas que muestran temperaturas más altas que las de su entorno, lo que sirve para detectar fuegos activos. Esta información se va afinando a medida que pasan las horas y se van depurando los datos gracias a nuevas imágenes satelitales, pero tanto Copernicus como la NASA ya recogen el incendio de la Vall d'Uixó, cuya columna de humo ya es visible desde el espacio.

Imagen de la NASA del incendio de la Vall d'Uixó. Los puntos rojos son los puntos activos más recientes. / Levante-EMV

Al filtrar esa información por horas, la herramienta de la NASA muestra que el fuego se está adentrando en el parque natural. En concreto, poco después de las 17 horas situaba los focos más recientes más allá de Artana y Eslida, así como en la parte norte del incendio, cerca de Betxí. La imagen situada sobre estas líneas muestra esos puntos rojos, detectados en las últimas tres horas. El tono mostaza recoge los focos detectados hace entre 6 y 12 horas mientras el amarillo más pálido señala los detectados entre 12 y 24 horas atrás.

El análisis que ofrece el sistema europeo es similar. En este caso los puntos calientes más recientes se muestran en morado; en rosa los intermedios y en rojo, los detectados hace más de 12 horas. Cambia la leyenda, pero no la situación que dibuja.

El incendio de la Vall d'Uixó, visto desde el satélite Copernicus. / Levante-EMV

Hasta 73.000 personas afectadas

De confirmarse esta evolución del incendio, entraría en la Serra d'Espadà, lo que podría complicar todavía más su extinción por la gran masa de combustible que encontaría allí el fuego, además de provocar una catástrofe medioambiental. Por contra, podría limitar su afección directa a la población, ya que en el interior del parque no hay apenas núcleos urbanos más allá de Eslida y Artana.

Noticias relacionadas

El flanco norte, donde también detectan puntos activos muy recientes los satélites, podría amenazar poblaciones como Betxí y Onda. Según las primeras estimaciones que realiza Copernicus, el incendio afectaría potencialmente hasta 73.000 personas. De momento, son 18.000 las personas que han tenido que ser desalojadas de 19 municipios de la zona.

Fuente: Levante - EMV