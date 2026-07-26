Pérez Llorca: “Todo hace indicar que hoy nadie volverá a sus casas. Está fuera de control”
El president de la Generalitat señala que "la primera estimación es de 4.300 hectáreas calcinadas"
La reunión del Cecopi de esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado de la Vall d’Uixó ha definido cómo será el operativo de este domingo para luchar contra el incendio forestal, en su segundo día activo. “El incendio está fuera de control; técnicamente la extinción es difícil, es muy complicada, además por esas condiciones meteorológicas que van a seguir siendo adversas a lo largo del día de hoy [...] Pasamos una noche muy complicada”, ha declarado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Llorca ha dado por primera vez cifras de hectáreas afectadas por el incendio, y se trata de una cantidad muy elevada.“La primera estimación es de 4.300 hectáreas. El perímetro del incendio es de 40 kilómetros”. El president ha agregado que el operativo tiene desplegados 450 efectivos y 20 medios aéreos trabajando. “Ayer mismo solicitamos al Gobierno de España medios aéreos, aviones FOCA de gran capacidad de agua y dos aviones anfibios, para que a lo largo del día se incorporen”, ha subrayado, al tiempo que ha agradecido la colaboración entre instituciones.
Respecto a las personas evacuadas, que ha dicho que son “entre 15.000 y 16.000”, ha lamentado que “todo hace indicar que en el día de hoy nadie volverá a sus domicilios” “A la vista de estas condiciones meteorológicas” que ha indicado que “seguirán siendo malas” las personas continuarán desplazadas en sus segundas residencias, con familiares o en los polideportivos habilitados en localidades como Nules y Moncofa.
En la madrugada del domingo, ha precisado Llorca, se ha tenido que evacuar la residencia Novaedat, con más de 100 personas mayores y la mayoría de ellas con problemas de movilidad. “Tuvimos que desalojar una residencia de la Vall d’Uixó; eran 113 personas y las hemos reubicado en cinco residencias de la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia”, ha aseverado. Algunas de ellas tuvieron que ser llevadas en ambulancia tan lejos como Carlet o Cullera. En el Hospital La Plana de Vila-real se ha habilitado una zona para personas mayores y los centros de salud locales han visto reforzado su personal este domingo.
El líder del Consell ha recalcado la importancia de seguir las instrucciones del último Es-Alert para que las personas permanezcan confinadas en la Vall y Betxí. “Ahora no ven llamas y la gente sale a las calles y eso puede provocar problemas de intoxicación”, ha insistido.
Trabajar coordinados
Sobre las críticas recibidas por mandar ayer por la mañana un operativo de 60 bomberos valencianos y maquinaria variada a los incendios de Madrid, Pérez Llorca ha indicado a preguntas de Mediterráneo que todos esos bomberos están de vuelta para colaborar en este incendio de la Vall d’Uixó. “No son momentos para las críticas, son momentos para trabajar coordinados. Tomamos la decisión de que en aquel operativo que mandamos a la Comunidad de Madrid no enviásemos a nadie de la provincia de Castellón porque teníamos un incendio activo en Aragón, cerca de la provincia de Castellón, y habíamos tenido muchos conatos de incendio en Castellón. De Castellón no se había enviado a nadie. Se habían enviado algunos operativos a colaborar con Madrid, como hicieron todas las comunidades cuando hemos necesitado nosotros ayuda, especialmente en la dana. Ayer a todos esos medios se les pidió el regreso y ya están trabajando en este incendio”, ha profundizado. El popular ha agradecido que Baleares y Aragón también hayan enviado un medio cada una.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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