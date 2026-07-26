Consecuencias del fuego
Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son
La Guardia Civil de Tráfico impide el paso por prevención
Paloma Aguilar
Varios tramos de un total de nueve viales cercanos a las localidades afectadas por el incendio que comenzó este sábado en la Vall d'Uixó permanecen ese domingo cerradas al tráfico, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo y del Equipo de Voluntarios Digitales en Emergencias de la Comunitat Valenciana.
Las carreteras afectadas son la CV223 (Nules), la CV215 (L'Alcudia de Veo), la CV200 (Aín), la CV203 (Caudiel), la CV205 (Tales), la CV 2223 (la Vall d'Uixó), la CV219 (Eslida), la CV2261 (la Vilavella) y la CV230 (la Vall d'Uixó), dijeron las mismas fuentes.
Este sábado ya se cerró también a la circulación la CV223 con el fin de prohibir el acceso a determinados lugares y poblaciones, así como el denso humo que puede afectar al paso de vehículos por la escasa visibilidad. Se recomienda evitar circular por cualquier carretera de las zonas afectadas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- El Gallo Rojo vuelve a brillar en el 125 aniversario de El Campello
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- Los Bomberos de Alicante despliegan un contingente para colaborar en la extinción de los incendios en el centro de España
- Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
- La AEMET avisa de un calor asfixiante en Alicante: los termómetros llegarán a los 39 grados este sábado
- El PSPV presiona al PP para que recupere los pisos de Les Naus que quieren vender Rocío Gómez y el gestor de la cooperativa
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- El PP y Vox endurecen las condiciones para que los municipios sean considerados como “turísticos”