Eclipse solar del 12 de agosto: estas son las instrucciones de la Generalitat Valenciana para verlo con seguridad

El atardecer se vestirá de noche el próximo 12 de agosto y son muchos los que esperan desplazarse a algún punto concreto de la península para disfrutar del eclipse solar total, un evento que no tenía lugar en la península ibérica desde agosto de 1905, hace más de cien años. Para disfrutar de este evento con total seguridad, la Generalitat Valenciana ha difundido una serie de indicaciones y recomendaciones básicas.

La primera de todas las recomendaciones es evitar improvisar: planificar bien dónde se va a observar el eclipse y consultar con antelación los puntos de observación recomendados.

Usar únicamente estas gafas

La Generalitat insiste en la importancia de usar únicamente las gafas homologadas que cumplan con la norma ISO 12312-2 y estén en buen estado. Contra lo que rezan buena parte de las leyendas urbanas y bulos que circulan por internet, no deben emplearse métodos caseros: ni las gafas de sol, ni las radiografías, cristales ahumados, móviles, prismáticos o cámaras sin filtro van a proteger tus ojos.

Un optometrista de la óptica Diferoptics, muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares / Zowy Voeten

No olvidar el calor

Que la emoción por el eclipse no nos haga olvidar la importancia de hidratarse y protegerse contra el calor. Llevar agua, gorra, crema solar y ropa ligera allá donde vayamos es obligatorio en cualquier actividad al aire libre que se planifique en agosto -y sí, también en un eclipse solar.

Al hilo en el que la Generalitat pedía evitar desplazamientos, también insiste: evita hacer viajes muy largos para ver el eclipse. A no ser que hayas planificado con tiempo la ubicación desde donde lo quieres ver, lo recomendable es que evites coger el coche a última hora para desplazarte lejos.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Cuida el entorno natural

En plena ola de calor y con riesgo máximo de incendios con varios fuegos asolando la Península, hay una premisa que pesa sobre otras muchas: cuidar el medio ambiente, no dejar residuos, no hacer fuego y evitar zonas sensibles y protegidas es esencial para cuidar nuestro entorno natural. La Generalitat también recuerda la importancia de aparcar solo en zonas habilitadas y no bloquear arcenes, caminos ni accesos para emergencias.

Por último, recomienda informarse por canales oficiales, consultar la web y redes institucionales y no difundir rumores. También pide seguir las indicaciones de Policía, Protección Civil, personal sanitario y personal municipal. Y recuerda: ante una emergencia, hay que llamar al 112.