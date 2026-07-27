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INCENDIO

Incumplen todas las restricciones: Se saltan el confinamiento y acceden a una zona evacuada en la Vall d'Uixó para jugar en un frontón

La Policia Local indentifica a un grupo de jóvenes después de que saltaran la valla del Club de Tenis Uxó, ubicado en pleno paraje de Sant Josep

El humo del incendio a la derecha de las instalaciones del Club de Tenis Uxó, que están en la zona evacuada de la Vall d'Uixó.

El humo del incendio a la derecha de las instalaciones del Club de Tenis Uxó, que están en la zona evacuada de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

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Mònica Mira

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

A pesar de los constantes llamamientos a la responsabilidad por el impacto que está teniendo el incendio forestal de la Vall d'Uixó, sigue habiendo personas que desoyen órdenes expresas y recomendaciones generales que sí atiende el resto de la población, lo que está obligando a las fuerzas del orden a tener que destinar efectivos a cuestiones que no están vinculadas directamente con la emergencia.

Ejemplos hay varios. Este lunes, el Ayuntamiento de la Vilavella emitía un comunicado en el que advertía que se tiene conocimiento de que hay vecinos que siguen en la población, pese a estar evacuada; en Eslida se pedía que la gente no acudiera a ver sus casas en una zona seriamente amenazada por el fuego y la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, ha realizado estos días varios llamamientos a la ciudadanía apelando a la solidaridad necesaria en estas circunstancias, precisamente para que Guardia Civil y Policía Local puedan centrarse en lo más necesario.

Y si bien la mayoría de la población sí que está atendiendo a las indicaciones, llaman la atención casos como el que se produjo el domingo en las instalaciones del Club de Tenis Uxó, donde «un grupo de jóvenes» se saltó todas las restricciones para jugar en un frontón.

Este club está ubicado en pleno paraje de Sant Josep, una de las zonas evacuadas en el municipio por su cercanía al foco principal del incendio. De hecho, el sábado por la noche estuvo seriamente comprometida, con viviendas rodeadas por el fuego, en la que la alcaldesa definió como «la peor noche de nuestra historia reciente».

Todavía no había pasado un día desde esa situación, y con la ciudad confinada, los jóvenes mencionados saltaron la valla de las instalaciones. Así lo ha publicado el club en sus redes sociales, en las que explica que detectaron lo sucedido por las cámaras de seguridad que vigilan el complejo social y deportivo, y avisaron a la Policía Local.

Desde la entidad califican lo sucedido como «actos repugnantes, no por el hecho de entrar en una instalación clausurada temporalmente, sino por la falta de empatía» con el resto de vecinos de la ciudad «desolados por la pérdida tan importante que hemos sufrido en ste incendio».

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Según indican, la Policía Local los identificó y «ha procedido a emitirles una denuncia».

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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