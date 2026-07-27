La jueza de la dana cita al vicepresidente Martínez Mus por los informes de carreteras el 29-O

Otro representante del Consell pasará por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Catarroja para declarar en la causa de la dana: Vicent Martínez Mus. La instructora del caso ha emitido un auto este lunes en el que pide la citación como testigo del hoy vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, responsabilidades que ya ocupaba el 29 de octubre de 2024 y por las que precisamente reclama la jueza su presencia, sin especificar fecha.

La magistrada encargada de investigar el caso se apoya en los archivos que se enviaron el 29 de octubre por el grupo de Whatsapp "Consell PP" para aceptar la petición de la acusación ejercida por el PSPV para citar a Martínez Mus como testigo. En este sentido, el conseller, encargado de las infraestructuras autonómicas, remitió a ese grupo de mensajería en el que estaban los miembros del pleno del Consell un informe sobre el CEGESEM -Centro de Gestión y Seguridad Vial- donde se detallaba el estado de las carreteras durante esa jornada.

Así, según expone la jueza en su auto, estos "hacen referencia a poblaciones pertenecientes a la cabecera del barranco del Poyo y de barrancos tributarios del mismo, cuyas carreteras se vieron afectadas por las inundaciones y fueron cortadas" al tiempo que también "hace referencia a otras poblaciones donde se produjeron fallecimientos y lesiones que son objeto del presente procedimiento".

Con ello, la jueza expone que esta información "afectaría, en consecuencia, a diversas localidades y zonas en las que se produjeron resultados mortales y lesivos, y serían indicativas de la gravedad de la situación y de las zonas en las que tenían lugar las precipitaciones de mayor intensidad". "Lo anteriormente expuesto conlleva la procedencia de la declaración testifical del Conseller de Medioambiente e Infraestructuras", añade pidiendo así la citación de Martínez Mus.

El hoy vicepresidente tercero del Ejecutivo autonómico se sumará a la lista de miembros del Consell que han pasado por el juzgado a comparecer en la causa. Las últimas han sido la que el 29 de octubre de 2024 era portavoz del gobierno valenciano y responsable de Hacienda, Ruth Merino, hoy secretaria autonómica de Relaciones con la Unión Europea, y la vicepresidenta y entonces encargada de los Servicios Sociales, Susana Camarero. También ha comparecido Juanfran Pérez Llorca como testigo antes de ser president por sus conversaciones con Carlos Mazón esa tarde.

Otro cargo de la diputación

Martínez Mus no es al único nuevo testigo que incorpora la jueza a la lista de comparecientes. En un segundo auto, la magistrada da respuesta a varias diligencias solicitadas por otra acusación, la que ejerce Compromís y entre las que está la testifical del jefe de Servicio de Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia, que la instructora cree "procedente" tras la declaración que realizó como testigo el entonces jefe de Recursos Humanos de la corporación provincial explicando cómo decidió "en diez minutos" cerrar la institución y enviar al personal a casa a las 14 horas ese día.

Rechaza, sin embargo, la petición de la parte de que se investigue si en la lista de distribución de correo electrónico de la Diputación estaban incluidos otros cargos, como la exconsellera de Interior Salomé Pradas --investigada en la causa-- o el expresident de la Generalitat Carlos Mazón. "No existen elementos que indiquen la posible inclusión de personal adscrito a las Consellerias, dado que se trataba de una lista de distribución de la Diputación Provincial de Valencia", esgrime la jueza.

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En la misma línea, subraya que el testigo solicitado "ejercía sus funciones en la Diputación, no en la Presidencia de la Generalitat, por lo que el hecho de que recibiera el correo sobre la suspensión de la actividad laboral en la Diputación no puede constituir indicio de que pudieran pertenecer a la lista de distribución cargos ajenos a la Diputación, ni quien fuera President de la Generalitat ni a las restantes personas enumeradas en el escrito de proposición de prueba".