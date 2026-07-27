La ministra Sara Aagesen dice en la Vall que la ley de Montes sí permite limpiar
La ministra para la Transición Ecológica responde a las críticas sobre la gestión de montes y recuerda que la ley exige planificación autonómica anual
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes desde el puesto de mando del incendio forestal de la Vall d’Uixó que la situación que afronta todo el país a causa de los incendios es «extremadamente compleja». Ha cuestionado, además, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la prohibición de limpiar los montes.
«Precisamente, la ley de Montes dice lo contrario: se puede podar, se puede gestionar, se puede retirar la masa vegetal», ha considerado Aagesen, quien ha recalcado que esta es una competencia autonómica.
Planificación
«Es más, lo que pide la ley es que las comunidades autónomas pongan encima de la mesa, con carácter anual, una planificación en prevención, en vigilancia y en extinción. Y esa planificación hay que cumplirla», ha asegurado.
Además, ha indicado que la ley de Montes «protege» ante los incendios, con medidas «lógicas» como la de «no usar maquinaria» que pueda provocar fuegos.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
- De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
- La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
- La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
- Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
- El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
- La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet