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La ministra Sara Aagesen dice en la Vall que la ley de Montes sí permite limpiar

La ministra para la Transición Ecológica responde a las críticas sobre la gestión de montes y recuerda que la ley exige planificación autonómica anual

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen / Pablo Ramón Ochoa

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes desde el puesto de mando del incendio forestal de la Vall d’Uixó que la situación que afronta todo el país a causa de los incendios es «extremadamente compleja». Ha cuestionado, además, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la prohibición de limpiar los montes.

«Precisamente, la ley de Montes dice lo contrario: se puede podar, se puede gestionar, se puede retirar la masa vegetal», ha considerado Aagesen, quien ha recalcado que esta es una competencia autonómica.

Planificación

«Es más, lo que pide la ley es que las comunidades autónomas pongan encima de la mesa, con carácter anual, una planificación en prevención, en vigilancia y en extinción. Y esa planificación hay que cumplirla», ha asegurado.

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Además, ha indicado que la ley de Montes «protege» ante los incendios, con medidas «lógicas» como la de «no usar maquinaria» que pueda provocar fuegos.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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