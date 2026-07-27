Pensabas que lo habías visto todo, pero no: jabalíes saltando de un tejado a otro... con caída grupal incluida

La alarma se desataba esta mañana en Ciutat Vella de Sagunt cuando un vecino, veía un par de jabalíes deambulando por los tejados del barrio. Una estampa que ha puesto sobre aviso a los residentes de la zona, quienes temen salir a la calle por si aparecen, ya que se sospecha que uno de ellos todavía pudiera estar por el entorno de este casco histórico.

El susto se lo daba un vecino a primera hora de la mañana cuando alertado por unos ruidos que escuchaba en su tejado, salía para comprobar lo que pasaba y creyendo que eran obras de una casa próxima, veía a tres puercos monteses arriba de su vivienda y cómo saltaban de un tejado a otro. Se trataba de un jabalí y dos crías, tal y como han avanzado fuentes policiales.

Uno de los animales por la calle. / LEVANTE-EMV

En uno de esos movimientos, los tres animales se han precipitado al vacío desde una altura de más de tres metros. Uno de ellos, que todo apunta a que era la madre, ha quedado mal herida, mientras que la dos crías han podido salir ilesas desapareciendo del escenario. Una situación que a estas horas preocupa a los vecinos, quienes han decidido, de momento no sacar a los perros a pasear ante el peligro que puede suponer topetárselos.

Pese a lo ocurrido, los tres jabalíes han huido y se ha refugiado en un corral de una casa en construcción del barrio, una situación que ha requerido de la intervención de la Policía Local y la colaboración del Seprona.

El jabalí en el tejado. / LEVANTE-EMV

Desde la montaña

Algunos residentes adelantaban a Levante-EMV que todo apunta a que los animales circulaban por la montaña del Castillo y de ahí han accedido a las casas más bajas que lindan con la ladera del bien patrimonial, por la zona del carrer Segovia, Pere Cartagena y Antigons, adelantaban testigos presenciales. Otros añaden la posibilidad de que los jabalíes pudiera estar huyendo de los incendios cercanos y buscaran refugio en la población.

Por otro lado, los animales han generado daños en algunos de los tejados por los que han circulado, un recorrido que han realizado durante horas, según los propios afectados y que detectaron algunos perros , que "se han pasado la noche ladrando y no sabíamos el motivo", explicaba una de las afectadas.