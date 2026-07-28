El Consell mantiene su rechazo a la nueva financiación pese al giro de Canarias y el aval de los expertos

Los vientos alisios procedentes de Canarias no afectan al termómetro de la política valenciana en cuanto a la reforma de la financiación autonómica se refiere. O dicho de otra manera: pese a que el gobierno del archipiélago, conformado por Coalición Canarias y PP, haya anunciado su voto favorable al nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que plantea el Ministerio de Hacienda, el Consell mantiene su rechazo y votará que no a este proyecto, cuando se celebre este encuentro, aplazado finalmente a septiembre.

Así lo ha expresado este martes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, después de reunir a la Comisión Mixta Corts-Consell, órgano que se convoca habitualmente el día de antes a las reuniones entre las autonomías y el ministerio y en el que además del gobierno valenciano y los grupos parlamentarios están presentes también los expertos, quienes también han mostrado su aval al nuevo modelo señalando la mejoría que supondría para las arcas valencianas.

Sin embargo, ni el cambio de posición de Canarias ni el visto bueno de la comisión de expertos ha supuesto un giro en el rechazo que mantiene el Consell al nuevo modelo. "Este modelo nace mal desde el principio, en lugar de ser fruto de una negociación con todas las comunidades, es un modelo que solo se ha pactado con ERC", ha expresado Rovira como argumento para mantenerse en el 'no' que iba a emitir este miércoles ante el ministerio y junto al resto de autonomías salvo Cataluña y Canarias.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, saluda a su homólogo en el Consell, José Antonio Rovira, en el CPFF en Madrid, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Sin embargo, este encuentro no se celebrará tras la petición de 13 consejeros de Hacienda del PP. Entre ellos, Rovira que ha plasmado su firma en la carta remitida por las autonomías populares en la que solicitan a Arcadi España que se retrase a septiembre para poder estudiar toda la documentación. "Nos falta información", ha reiterado el conseller citando que desconocen el impacto de ciertos fondos que se incorporarían con el nuevo modelo, cuándo entraría en vigor o cómo afectará el nuevo pacto del Gobierno central con Canarias para dar su apoyo al sistema.

Pacto en Canarias

"No sabemos de dónde se quita", ha incidido Rovira que, no obstante, y pese al beneficio económico que le supondrá al archipiélago, presidido por Coalición Canarias y con una representante del PP al frente de su departamento de Hacienda, no ve en esta vía un camino a transitar. "La negociación tiene que ser todas las comunidades en conjunto, lo otro es trilerismo, no es serio", ha reiterado para desmarcarse de una negociación bilateral con España para mejorar el proyecto alineándose así con las tesis de Génova.

El rechazo manifestado por Rovira se da pese a admitir que el nuevo modelo "mejora" la situación valenciana, recordando que el actual sistema deja a la Comunitat Valenciana a 8 puntos de la media y el propuesto por el Gobierno central le dejaría un punto por debajo. No obstante, ha incidido en que es "mejorable". En este sentido, la línea del Consell va con dos peticiones concretas: fondo de nivelación hasta la puesta en marcha del nuevo reparto y una condonación de la deuda histórica debido a la infrafinanciación que la comisión de expertos cifra en el 80 % de los más de 60.000 millones que componen el pasivo.

Críticas de PSPV y Compromís

La negativa anunciada del Consell a dar su voto (innecesario tras el apoyo de Canarias y Cataluña) al nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera así como a buscar una negociación con el ministerio ha recibido críticas de PSPV y Compromís que han exhibido su "preocupación" al respecto y han reiterado que los expertos han dado una "valoración positiva" general de la propuesta al considerar que hay "avances" respecto a la posición que actualmente tiene la Generalitat en el reparto.

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"Salimos con preocupación, no entendemos cómo ante una oportunidad histórica de pegar un salto cuantitativo importante ante su situación de la financiación se vaya en una posición negativa o de no afrontar una negociación", ha lamentado el síndic adjunto de los socialistas, José Chulvi. Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado la "actitud irresponsable" de Rovira por decir que no a aumentar 3.600 millones de euros y ha insistido en que debería "negociar" para conseguir más avances.