Los empresarios reclaman ayudas extraordinarias por el incendio: "El impacto es tremendo"

El confinamiento en Onda, la Vall d'Uixó y Betxí, así como la inactividad en las poblaciones evacuadas, empezó ayer a repercutir en la economía provincial. Pendientes todos de la prioridad, la resolución favorable del incendio, las consecuencias, no obstante, se dejan notar en la esfera laboral de la industria, servicios, agricultura y construcción. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha valorado que "supone un impacto tremendo sobre las empresas ubicadas en las zonas afectadas por el confinamiento. Como en cualquier tragedia, y esta lo es, se deben implementar ayudas extraordinarias, tanto a particulares como a empresas". En cuanto a las pérdidas, Martí apuntó: "Todavía no tenemos una cuantificación concreta. Sí la tendremos cuando todo termine".

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concidió en solicitar para Castellón y para el resto de zonas afectadas por los incendios, "que se articulen ayudas inmediatas para los autónomos y empresas afectados, como ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones con una prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que tras el incendio no puedan seguir realizando su actividad o han tenido pérdidas considerables. Además, pedimos aplazamientos, ayudas directas y rebajas en el sistema de módulos”. Al respecto, añadió que están coordinados con las organizaciones empresariales de las comunidades autónomas afectadas y también con las diferentes administraciones "para que cuanto antes se pueda tener en marcha estas medidas que sirvan para paliar estos daños”. En concreto, ATA solicita con urgencia:

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas

Aplazamiento de cotización e impuestos

Reducción de módulos al campo y ganadería

Ayudas directas a autónomos afectados y ayudas para volver a poner en marcha actividades que han sido siniestro total

Líneas de financiación específicas

Llamamiento de la industria cerámica

La industria cerámica de Onda ha parado hoy máquinas, acorde a las instrucciones del CECOPI. Ningún trabajador ha podido acudir hasta su puesto de trabajo tanto si residía allí como si no. Los puestos de oficina sí que han realizado en muchos casos teletrabajo. La patronal cerámica Ascer expresó ayer que "ante el grave incendio forestal que afecta desde el sábado a la Sierra de Espadán, queremos trasladar, en primer lugar, nuestra preocupación y solidaridad con todas las personas afectadas, así como nuestro agradecimiento a los efectivos de emergencias y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan sin descanso para controlar y extinguir el incendio". Asimismo, añadieron: "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las empresas y al conjunto de asociados de ASCER para que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades".

También reflexionaron desde Ascer de la afección "directa a 18 municipios evacuados y tres confinados, entre ellos Onda, Betxí y La Vall d’Uixó, con una importante implantación de la industria cerámica". Al respecto, explicaron que "las evacuaciones y los confinamientos preventivos están afectando la producción y cargas de las empresas, tanto de las que se encuentran en municipios confinados como las que están fuera de ellos por el impacto en los trabajadores desplazados". Subrayó que siguen la evolución de la situación y mantienen un contacto permanente con las autoridades y las empresas asociadas para evaluar el alcance de las consecuencias sobre la actividad industrial.

La secretaria general de Confecomerç en Castellón, Tere Esteve, manifestó que la jornada de confinamiento se vivió en las poblaciones afectadas con comercios cerrados y "con tranquilidad, esperando a que pase todo".

Paquete de ayudas en el Consejo de Ministros

Justo ayer el Ministerio de Trabajo anunció que ultima un paquete de medidas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios, por la que el Estado asumirá la totalidad de los costes, tanto salariales como de cotizaciones sociales.

Fuentes de Trabajo han explicado que este nueva prestación, que previsiblemente se aprobará en un real decreto ley este martes en el Consejo de Ministros, se circunscribe a la catástrofe asociada a los incendios actuales, aunque tiene vocación de convertirse en estructural para todas las emergencias extremas.

La prestación abarcará situaciones que ahora mismo quedan fuera de los denominados permisos climáticos, ya que darán cobertura, por ejemplo, a trabajadores que hayan perdido su casa o que hayan sido evacuados, por lo que no están en condiciones de acudir a su puesto de trabajo, aunque este no haya sido directamente afectado por la catástrofe. Además, se ampliará en cinco días adicionales el permiso de fallecimiento.

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Una empresa puede solicitar el ERTE

Así, una empresa afectada por el fuego ya puede solicitar un ERTE por fuerza mayor y un trabajador que no puede llegar a su puesto porque la carretera está cortada puede solicitar un permiso climático, pero aquel que lleva varios días viviendo en un pabellón tras ser evacuado no está protegido, aunque no esté en condiciones de ir a trabajar, una circunstancia que ahora se regula. La idea, explican desde Trabajo, es proteger a los trabajadores sin trasladar el coste a las empresas, lo que requerirá una inversión sin precedentes del Ministerio de Trabajo, que va a correr con todos los gastos salariales y de cotizaciones sociales de trabajadores y empresas.