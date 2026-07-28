Enrique Saura, exjugador del Valencia CF y víctima de los incendios de Castellón: "Esto es un polvorín. Se nos está quemando el Montí, es algo increíble"

El incendio de la Vall d'Uixó sigue sin control ni perímetro, en la cuarta jornada de lucha de los servicios de emergencias contra las llamas. El fuego ya ha arrasado 8.500 hectáreas desde el sábado. El siniestro obligó a desalojar hasta 18.000 personas de distintos pueblos cercanos, aunque en la actualidad poco más de 400 personas no han podido volver todavía a sus casas.

Entre los miles de afectados se encuentra Enrique Saura, exjugador del Valencia CF. Natural de Onda ha pasado por por l’Informatiu de VCF Media Radio para dar testimonio de cómo ha vivido el incendio de incendio de la Vall d'Uixó.

Saura reconocía estar “ahora, más tranquilo", pero no podía ocultar que "hemos pasado tres días muy malos. Estoy a unos 6 kilómetros del caso urbano y, lógicamente, al estar en pleno bosque subió la Guardia Civil y nos evacuaron por peligro de incendio. Son 43 años viviendo en esa casa. Nos hemos bajado al pueblo y hoy nos han dado permiso para subir a casa y coger ropa y otras cosas necesarias. De momento, mi casa como las de los vecinos, están protegidas. Es de agradecer a los profesionales que están ayudando para ello. La gente que vive de los animales, de la casa… es algo desagradable esta situación, hay que dar las gracias a la guardia Civil y Bomberos por la labor que hacen”.

Enrique Saura en el partido del Mundial del 82, contra Honduras. / Bernat Navarro Porter

Desalojo exprés

El exfutbolista castellonense explicaba que son ya "43 años viviendo en esta casa en el monte y tengo todos los recuerdos". Saura calificaba de "increible" que llegue la Guardia Civil hasta su domicilio y "te digan que tienes que desalojar la casa en cinco minutos, no te lo puedes creer hasta que lo ves. A estos profesionales hay que darles todas las gracias del mundo".

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Saura aseguraba que no llegaba a comprender "como hay gente que puede pegar fuego o trabajar en horas que no se deben trabajar. Pero tampoco te dejan limpiar o cortar un pino ni nada. Esto es un polvorín. Los ondenses apreciamos mucho el Montí y se nos está quemando, es algo increíble. El trabajo de los Bomberos y demás profesionales es espectacular. Hay que darles las gracias”.