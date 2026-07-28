Máxima preocupación en Onda: el fuego avanza hacia la ermita de Santa Bárbara

La situación en Onda continúa siendo especialmente delicada en la segunda jornada de confinamiento decretada por el incendio forestal de la Plana Baixa. El fuego permanece activo en la zona del Montí, donde desde ayer trabajan de forma ininterrumpida numerosos medios terrestres y aéreos para tratar de frenar el avance de las llamas.

En las últimas horas, el incendio ha alcanzado el entorno de la ermita de Santa Bárbara, uno de los lugares más emblemáticos del municipio y un importante símbolo para los vecinos de Onda. El dispositivo de extinción centra buena parte de sus esfuerzos en proteger este enclave patrimonial, lugar de peregrinación y de gran valor histórico y sentimental para la localidad, con el objetivo de evitar que el fuego llegue a afectar a la ermita.

Los efectivos continúan actuando intensamente sobre este frente, considerado uno de los puntos más sensibles del incendio, mientras la evolución de las llamas mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos.

Las llamas empiezan a observarse en las montañas enfrente del Club de Campo de Onda / Mediterráneo

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento permanece pendiente de todas las indicaciones que trasladan los responsables de la emergencia para actuar con la máxima rapidez. "Es el segundo día que tenemos de confinamiento y estamos pendientes de todas las instrucciones que se nos trasladan desde el CECOPI para poder implementarlas con absoluta rapidez", ha manifestado.

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Está previsto que alrededor de las 20.00 horas se reúna de nuevo el CECOPI, encuentro del que se espera obtener una valoración más precisa sobre la evolución del incendio y la situación en Onda. Esta información será actualizada conforme se conozcan las nuevas decisiones y datos oficiales para mantener informados a los vecinos del municipio.