Pepa Cases, artista y vecina de Eslida: "Mi hija me pregunta cuándo volveremos a casa y si estará quemada. Y no tengo respuesta para esas cosas"

La evacuación de los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó ha dejado cientos de historias marcadas por la incertidumbre. Una de ellas es la de Pepa Cases, artista y vecina de Eslida, que tuvo que abandonar su casa de forma precipitada mientras se preparaba para actuar en un festival. "Nos pilló la alerta cuando estábamos cargando la furgoneta para ir a una actuación en el Port de Sagunt", recuerda. La función prevista para ese día y otra que tenía programada en Xodos quedaron suspendidas por la emergencia, "Como artistas, si no trabajamos, no cobramos, pero eso es lo de menos ahora", afirma.

"Los pueblos de la sierra tenemos una forma de organizarnos muy bonita. Nos cuidamos unos a otros" Pepa Cases — Vecina de Eslida

La evacuación fue tan rápida que apenas hubo tiempo para pensar. "Cogimos una muda, la perra, la gata y nos subimos a la furgoneta con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar", explica. Aunque ella y su familia pudieron refugiarse en una vivienda que tienen en la playa, asegura que muchos vecinos tuvieron que buscar alojamiento entre familiares y amigos repartidos por distintos municipios de Castellón y Valencia. Las primeras horas estuvieron marcadas por el desconcierto. "Había muy poca información y las noticias cambiaban de un momento a otro. Ya no sabíamos qué creer y qué no creer", relata. Aun así, destaca el trabajo de los ayuntamientos, que, según explica, "han estado pasando información oficial constantemente y transmitiendo tranquilidad".

También pone en valor la respuesta de los vecinos durante la evacuación. "Los pueblos de la sierra tenemos una forma de organizarnos muy bonita. Nos cuidamos unos a otros". Recuerda especialmente la labor de las protectoras de animales, de particulares y de los propios ayuntamientos para ayudar a las personas mayores y facilitar el traslado de quienes no tenían cómo abandonar sus casas junto a sus mascotas. Aunque al principio pensaron que la evacuación sería solo una medida preventiva y que podrían regresar al día siguiente, la evolución del incendio fue cambiando ese escenario. "Llevamos días pegados al teléfono. De repente llega una noticia buena y, al momento, cambia el viento y todo vuelve a empeorar", lamenta.

La preocupación va más allá de la vivienda o de las pérdidas materiales, ya que para Pepa, el mayor dolor es ver amenazada la Serra d'Espadà, un entorno al que está profundamente unida. "El corazón de la sierra es mi infancia. Ver las imágenes y comprobar que está todo arrasado es muy triste", asegura emocionada.

"Me pregunta cuándo volveremos a casa y si estará quemada. Y no tengo respuesta para esas cosas" Pepa Cases — Vecina de Eslida

La artista reconoce que una de las conversaciones más difíciles la ha tenido con su hija. "Me pregunta cuándo volveremos a casa y si estará quemada. Y no tengo respuesta para esas cosas", confiesa. Además del impacto emocional, también teme por todo el material de trabajo que ha quedado en su vivienda. Sin embargo, insiste en que lo más importante es el daño sufrido por el entorno natural, "Lo material se puede recuperar, pero la naturaleza no. Tenemos un pulmón precioso y verlo así es una desgracia", afirma.

Durante la conversación también expresa su indignación por lo ocurrido y reclama una mayor inversión en prevención y mantenimiento del monte. Son reflexiones que, asegura, nacen de la frustración compartida por muchos vecinos que llevan días pendientes de la evolución del incendio.

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Pese a todo, Pepa Cases prefiere quedarse con un mensaje de esperanza. "Dentro de todo lo malo hemos perdido muchas cosas materiales, pero lo importante es estar con la familia. Somos afortunados de tener un lugar donde estar juntos, y eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante".