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La boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo ya tiene fecha: así es la invitación del enlace

El tarjetón de la boda.

El tarjetón de la boda. / Levante-EMV

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Con una ilustración de la artista y amiga de la pareja Carmen Calvo y el popular verso «El amor es como el mar: se ve el principio, nunca el final», Gabriela Bravo y Ximo Puig invitan a sus amistades a su boda, que se celebrará el 12 de septiembre en la playa de Oliva. La pareja convoca a sus familiares y amigos a «una fiesta por el amor», el mismo que nació durante los largos debates y las tensas reuniones del Consell del Botànic, ella como consellera y él como president.

Fuente: Levante - EMV

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