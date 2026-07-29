La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 la mayor financiación de su historia, casi 19.000 millones, un 9,1% más
El Ministerio de Hacienda comunica los recursos del sistema de financiación que recibirá el Consell en pleno debate sobre el nuevo modelo que rechaza Pérez Llorca: la Generalitat recibirá unas entregas a cuenta de 16.311 millones
La Generalitat va a tener un respiro en materia de financiación para el próximo año. Al margen de la oferta de un nuevo sistema de financiación que Pérez Llorca se resiste a negociar o la quita de 11.200 millones de la deuda, el Ministerio de Hacienda ha comunicado hoy a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027.
En el caso de la Comunitat Valenciana, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 16.311 millones, un 8,8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 18.968 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. Nunca el Gobierno valenciano había contado con tantos recursos.
El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada. Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central, señalan fuentes del Ministerio de Hacienda.
Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas” y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.
Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.
A la espera de la nueva financiación
Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 3.669 millones adicionales para la Comunitat Valenciana. También se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para la Comunitat asciende a 11.210 millones.
El ministro ha lamentado que el Gobierno de la Generalitat Valenciana haya sido una de las comunidades que ha pedido retrasar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba previsto que se celebrara hoy y considera incomprensible que el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca haya rechazado sentarse a negociar la reforma de un modelo que es tan necesario y tan demandado por la sociedad valenciana.
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Fuente: Levante - EMV
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