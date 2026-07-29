El Consell se desmarca de los expertos y mantiene su 'no' a la nueva financiación

Ahora que la Odisea conquista las pantallas de cine, el Consell ha tomado el ejemplo de Ulises en su regreso a Ítaca. Así, ante los cantos de sirena de la vía abierta por Canarias, que pese a estar presidida por Coalición Canarias en un gobierno con el PP validará el modelo a cambio de un nuevo fondo propio, y la voz de los expertos manifestando su valoración "positiva" del nuevo sistema para la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo valenciano se ha atado al mástil del 'no' a la financiación autonómica propuesta por el Gobierno central, una resistencia para la que cuenta con la cuerda del resto de autonomías gobernadas por los populares con las que la Generalitat consolida su frente común.

Los 2.000 kilómetros que separan al archipiélago del territorio valenciano se han hecho más extensos en las horas previas al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se debía debatir y votar este miércoles la propuesta del nuevo modelo de reparto entre las autonomías. Mientras el gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo, de CC, pero con la responsable de Hacienda del PP, pactaba con el Ministerio de Hacienda su apoyo al nuevo sistema en este foro, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, unía su firma con la de los consejeros de las otras doce autonomías gobernadas por los populares, forzando el aplazamiento de la cita al 4 de septiembre.

"Nos falta información", justificó Rovira minutos antes de conocer que esa solicitud sería atendida finalmente por el Gobierno central. La Generalitat tendrá así un mes más para estudiar los documentos remitidos por el ministerio, motivo dado por las autonomías para pedir ese retraso. Fuentes del ministerio que dirige el valenciano Arcadi España sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP "antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova". Ahí se incluye la Comunitat Valenciana.

Otra cosa es qué ocurra finalmente y si ese análisis pormenorizado de la propuesta podría cambiar algo en la posición del gobierno de Juanfran Pérez Llorca y el resto de autonomías del PP a la que el Consell ha ligado su actuación. De momento, minutos antes de conocer el aplazamiento, y tras reunir a la Comisión Mixta Consell-Corts y a la comisión de expertos, Rovira mantenía el rechazo de la Generalitat al modelo de financiación. "Este modelo nace mal desde el principio, en lugar de ser fruto de una negociación con todas las comunidades, es un modelo que solo se ha pactado con ERC", justificó.

Reunión de la comision mixta de expertos con la Conselleria de Hacienda de Jose Antonio Rovira en las Corts / Levante-EMV / LEV

Era su manera de desmarcarse de la opinión que los expertos habían transmitido previamente en la cita en la Sala Vinatea del parlamento valenciano. En ella, según fuentes presentes en la reunión, la comisión integrada por el responsable del Ivie, Francisco Pérez, o el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, transmitieron su "valoración positiva" al nuevo modelo planteado por el Gobierno central, que tenía avances, aunque también contaba con "cuestiones que pueden mejorarse".

Las opiniones las asumió Rovira que admitió ante los medios que el nuevo modelo "mejora" la situación valenciana, recordando que el actual sistema deja a la Comunitat Valenciana a 8 puntos de la media y el propuesto por el Gobierno central le dejaría un punto por debajo. No obstante, incidió que es "mejorable", señaló algunas dudas sobre los nuevos fondos específicos incorporados por el ministerio en el nuevo sistema y reiteró dos peticiones concretas: fondo de nivelación hasta la puesta en marcha del nuevo reparto y una condonación de la deuda histórica debido a la infrafinanciación que la comisión de expertos cifra en el 80 % de los más de 60.000 millones que componen el pasivo.

Pero ni la mejoría que aseguraron que supone el modelo, ni la posibilidad de mejorar la propuesta como se ha mostrado con la vía canaria supusieron un cambio para el Consell y Rovira descartó transitar por el camino abierto por el gobierno del archipiélago. "La negociación tiene que ser todas las comunidades en conjunto, lo otro es trilerismo, no es serio", reiteró para desmarcarse de una negociación bilateral con España para mejorar el proyecto alineándose así con las tesis de Génova.

Críticas de PSPV y Compromís

La doble negativa del Consell a dar su apoyo al nuevo modelo así como a buscar una negociación con el ministerio recibió las críticas de PSPV y Compromís que exhibieron su "preocupación" al respecto y reiteraron que los expertos han dado una "valoración positiva" general de la propuesta al considerar que hay "avances" respecto a la posición que actualmente tiene la Generalitat en el reparto.

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"Salimos con preocupación, no entendemos cómo ante una oportunidad histórica de pegar un salto cuantitativo importante ante su situación de la financiación se vaya en una posición negativa o de no afrontar una negociación", lamentó el síndic adjunto de los socialistas, José Chulvi. Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, criticó la "actitud irresponsable" de Rovira por decir que no a aumentar 3.600 millones de euros y ha insistido en que debería "negociar" para conseguir más avances. Desde su partido, el diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, criticó a su vez el retraso del CPPF señalando que por mucho que intente "seducir" al PP y en concreto a Pérez Llorca, este "no quiere negociar ni mejorar una propuesta".