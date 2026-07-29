La Guardia Civil se refuerza para garantizar la seguridad en los pueblos evacuados por el incendio de la Vall, pero se descartan saqueos

Los municipios que se encuentran evacuados a causa del incendio declarado en la Vall d'Uixó verán reforzada su seguridad, ya que a los efectivos de la Guardia Civil que ya se encargaban de patrullar la zona, se van a sumar esta misma tarde refuerzo del Grupo de Reserva en Seguridad (GRS) de Valencia.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la reunión del Cecopi que se ha desarrollado a primera hora de la mañana en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada.

No constan robos o pillajes

Bernabé ha avanzado que "esta misma tarde ese refuerzo se incorpora al trabajo de la Guardia Civil para mantener todo el perímetro en condiciones de seguridad y para transmitir seguridad a todas las personas que han dejado sus casas, para que tengan tranquilidad". Hasta el momento, ha recalcado la delegada, no se ha registrado "ninguna incidencia" por robos o pillajes. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a Mediterráneo no tener constancia de robos o saqueos.

Alimentar animales

Respecto a los acompañamientos por parte de la Benemérita a las personas que tengan que llevar comida a los animales o mantener sus granjas, la representante de la administración central ha señalado, que, de momento, "siempre manteniendo las cuestiones de seguridad", seguirán parados hasta que se puedan garantizar las condiciones de acceso.

"Estamos trabajando de manera muy coordinada con la dirección de la emergencia, la Guardia Civil y los alcaldes y las alcaldesas de los municipios para que podamos gestionar estas cuestiones", ha subrayado la delegada, que ha apuntado que "aquellos vecinos y vecinas que tengan casos concretos a través de sus alcaldes y sus alcaldesas, lo estamos gestionando en el PMA para dar también esa tranquilidad".

Investigan las causas

Por otro lado, la delegada ha sido interrogada por la veracidad de un vídeo que circula en redes sociales donde se ve a un hombre correr en una de las áreas del incendio. Pilar Bernabé ha señalado al respecto que "las investigaciones de la Guardia Civil siempre se hacen en el seno" de este cuerpo "y en el momento en el que pueda dar información sobre su trabajo, que pueda ser confirmado y que esté en las garantías de seguridad para todas las personas y de defensa de todas las personas, se hará".

Arenal Sound

También se le ha planteado a la delegada si el operativo contra el fuego puede condicionarla celebración a partir de mañana del Festival Arenal Sound, que espera a unos 150.000 asistentes en la población de Burriana.

"Esta es una cuestión que estamos tratando ya con la dirección de la emergencia", ha dicho Bernabé, que ha señalado que, como delegada del Gobierno puede hablar de la Guardia Civil, que "va a reforzar sus recursos para poder atender tanto la emergencia en este sentido como su presencia en el Arenal".

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Pero ha puntualizado que "aquí hay que ver todas las dimensiones que tienen que ver en materia de emergencia y bomberos, sanidad y movilidad y, por lo tanto, esta es una cuestión que quien tiene la competencia en materia de la organización de eventos en el territorio valenciano y también el organizador tendrán que tratar dadas las circunstancias".