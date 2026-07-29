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Pérez Llorca visita diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los afectados

El presidente de la Generalitat ha conocido de primera mano las impresiones de vecinos y autoridades municipales

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una de las visitas, en Nules.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una de las visitas, en Nules. / Mediterráneo

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Noelia Martínez

Castellón

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.

Acompañado por varios miembros del Consell, Pérez Llorca se ha desplazado a la residencia Virgen de la Soledad de Nules que actualmente acoge a dos usuarios dependientes de los centros de Artana y La Vilavella.

Visita del president a los afectados.

Visita del president a los afectados. / Mediterráneo

Asimismo, han acudido al colegio Don José Alba de La Vilavella así como al Polideportivo Municipal de Nules donde la Generalitat ha habilitado un punto de atención provisional a los desalojados que hoy se trasladarán a la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, al centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y al Balneario de La Vilavella.

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Posteriormente, ha comprobado de primera mano el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de la Vilavella, ya que por motivos de salud pública no se puede beber agua del grifo hasta nueva orden.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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