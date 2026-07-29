Apoyo institucional
Pérez Llorca visita diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los afectados
El presidente de la Generalitat ha conocido de primera mano las impresiones de vecinos y autoridades municipales
Noelia Martínez
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.
Acompañado por varios miembros del Consell, Pérez Llorca se ha desplazado a la residencia Virgen de la Soledad de Nules que actualmente acoge a dos usuarios dependientes de los centros de Artana y La Vilavella.
Asimismo, han acudido al colegio Don José Alba de La Vilavella así como al Polideportivo Municipal de Nules donde la Generalitat ha habilitado un punto de atención provisional a los desalojados que hoy se trasladarán a la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, al centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y al Balneario de La Vilavella.
Posteriormente, ha comprobado de primera mano el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de la Vilavella, ya que por motivos de salud pública no se puede beber agua del grifo hasta nueva orden.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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