Rescatan 5 perros, 3 gatos y un pájaro de pueblos desalojados por el fuego de Vall d'Uixó
Las mascotas rescatadas llevaban más de cinco días aisladas y sin agua en domicilios de la Vall d'Uixó afectados por el incendio forestal.
Un centro canino de Vila-real ha rescatado desinteresadamente en las últimas horas cinco perros, tres gatos y un pájaro que llevaban más de cinco días aislados en el interior de viviendas de municipios desalojados por el virulento incendio forestal de la Vall d'Uixó.
El propietario del centro canino Vilacan, David Benedito, ha explicado que ayudan a rescatar a las mascotas de las personas que, "muy preocupadas", les contactan y que les piden ayuda al no poder regresar a sus domicilios por el peligro del fuego.
"Hasta ahora hemos recuperado a todos los animales que nos han pedido entrando a las casas ya sea saltando verjas o abriendo las puertas con la llave que nos han dado", ha relatado Benedito, quien se ha comprometido a seguir con la tarea "hasta que pase la tragedia".
Varios días sin agua
Según este experto en animales de compañía, han encontrado a las mascotas en relativas buenas condiciones pese a que algunos llevaban varios días sin agua. "Ahora les llevamos a nuestro centro para ubicarlos lo antes posible y darles una buena alimentación", ha comentado.
A su llegada, los perros y gatos estaban "muy nerviosos" e intentan cogerlos rápidamente para meterlos en transportines, algo que en el caso de los gatos "no es fácil porque tienen uñas y nos lo hacen saber".
Una vez que rescatan a los animales, contactan con sus propietarios y la satisfacción de estos últimos "es brutal", algo que comparte su colaboradora Alexandra Germán, quien ha señalado que a menudo las carreteras están cortadas, lo que les obliga a buscar otro tipo de accesos.
"Los dueños están realmente muy preocupados y nos llaman llorando" por lo que una vez que los animales son rescatados "es una gratificanción muy grande para nosotros".
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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