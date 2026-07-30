Los avisos de la ola de calor castigan un suelo "muy seco" con solo un 3 % de humedad en la Comunidad Valenciana

La falta de lluvias y el verano tórrido que está viviendo la Comunitat Valenciana -el más cálido de la historia si se tienen en cuenta los datos de junio y julio- está agravando aun más la sequedad del suelo. Este está "extremadamente seco", como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al registrar un nivel de humedad inferior al 10 % en la mayor parte del territorio valenciano. En algunas zonas, además, este cae por debajo del 3 %. Desde el martes, la agencia ya alerta de que "los índices de peligrosidad de incendios y de ignición seguirán siendo muy altos o extremos" durante los próximos días. Con el incendio de la Vall d'Uixó aun en marcha -sigue sin control y aun no se ha conseguido estabilizar-, la preocupación aumenta con una masa forestal en aumento debido a la gran cantidad de biomasa acumulada. De hecho, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestales para este jueves es "extremo" en toda la autonomía por la "posibilidad de tormentas secas".

El primer día de la ola de calor, con los primeros avisos amarillos en la provincia de Valencia, dejó ayer una temperatura máxima de 37 grados en Fontanars dels Alforins. En Jalance, uno de los municipios que más padecerá este episodio tórrido, se alcanzaron los 36,9 grados; y en Xàtiva, los 36,8º C. Se trata de valores elevados, pero aun lejos de los máximos del verano, los 44,8 grados registrados en Carcaixent el pasado 7 de julio durante la segunda ola de calor del año. La intensidad moderada de la ola de calor se evidencia en que, por el momento, no se prevé que los avisos superen el nivel amarillo, de baja peligrosidad, como mínimo hasta el viernes.

Para este jueves, los avisos se mantienen en nivel amarillo, aunque estos se extienden hasta el litoral de Alicante. Según las previsiones de la Aemet, se esperan "temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y el prelitoral de Valencia". Allí se podrían alcanzar los 40 grados en municipios como Ontinyent o Jalance. En este último, el mercurio podría dispararse hasta los 42 grados convirtiéndose en la primera jornada de cinco consecutivas con previsión de superar la barrera de los 40 grados.

Nuevo pico el domingo

El episodio cálido, el sexto del estío, se intensificará a partir de hoy y de cara al fin de semana. El pico se espera entre el domingo y el lunes, aunque con menor intensidad que el registrado a finales de la semana pasada. Lo más preocupante en este caso es que la Aemet no "atisba un fin claro" para este periodo de calor intenso. Según la gráfica de previsión de la temperatura media en la Comunitat Valenciana, el calor se atenuará un poco el martes y miércoles para volver a ascender. Sin embargo, este pequeño alivio seguirá dejando valores hasta tres grados por encima de lo habitual para esta época del año.

Refrescándose en València antes del ascenso térmico del fin de semana. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

El ascenso térmico será menos pronunciado en el litoral de la Comunitat Valenciana. Las temperaturas "oscilarán entre 31 y 33 grados" durante gran parte de la semana, según la Aemet, aunque lo que irá "aumentando progresivamente" será la sensación de bochorno. De cara al fin de semana, las máximas repuntarán hasta una franja de entre 33 y 35 grados y eso que habrá viento. "No es una situación de viento de poniente que puede disparar las temperaturas en el litoral como ocurrió el sábado -, indican desde la agencia-, sino una situación de calor en el interior y bochorno diurno y nocturno en el litoral". Las mínimas en las tres capitales comenzarán a repuntar el jueves y, a partir del fin de semana, se podrían repetir las noches tórridas, especialmente en Castellón y Alicante.

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La presente ola de calor contribuirá a aumentar las ya de por sí elevadas cifras de mortalidad atribuible a las altas temperaturas. Desde el 15 de mayo, se registran ya 285 en las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. De ellas, 220 se han producido durante el mes de julio, muy cerca de superar el peor registro para el séptimo mes del año que se dio en el año 215, con 233 decesos. Junio ya se cerró como el sexto mes más letal por calor con un total de 62 fallecimientos.

Fuente: Levante - EMV