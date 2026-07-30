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Conselleria cierra un acuerdo histórico en Enseñanza Concertada con jubilación parcial y mejora de condiciones

El pacto alcanzado por la Conselleria de Educación y los sindicatos de la enseñanza concertada da respuesta a peticiones docentes sobre la Reforma Educativa

Manifestación de la concertada ante la Conselleria de Hacienda. SECTOR EDUCATIVO. EDUCACION. ENSEÑANZA CONCERTADA

Manifestación de la concertada ante la Conselleria de Hacienda. SECTOR EDUCATIVO. EDUCACION. ENSEÑANZA CONCERTADA

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Kevin Contreras

València

Los acuerdos entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y las asociaciones sindicales de la Enseñanza Concertada y las patronales de la Comunitat Valenciana ya están cerrados. La Consellera Carmen Ortí ha firmado hoy el acuerdo con las organizaciones responsables los dos acuerdos que cierran el calendario de negociación fijado con el sector para el curso escolar actual.

El considerado "histórico" acuerdo por FSIE-CV, sindicato mayoritario del sector, incluye entre sus apartados más relevantes el acuerdo de jubilación parcial firmado por la Conselleria de Educación, una medida que entra en vigor de forma inmediata para tratar con la mayor brevedad posible la demanda acumulda desde abril de 2025. Dos acuerdos que dan una respuesta positiva a las peticiones demandadas por los docentes y los sindicatos al contemplar una parte importante de la Reforma Educativa en los Centros Concertados.

Ha sido la propia Consellera, Carmen Ortí, la que ha afirmado la gran importancia de estos acuerdos frutos del consenso que han logrado alcanzar ambas partes, considerando que se trata de "un paso muy importante que prueba que el diálogo y la negociación dan siempre resultados cuando se abordan desde la responsabilidad y la colaboración con todos los agentes educativos”.

Un acuerdo con reducción de jornada

El reclamo por parte del profesorado y de los sindicatos en el que solicitaban la jubilación anticipada, que incluye una reducción del 75 % en la jornada lectiva, la actualización de las plantillas, que llevan congeladas desde 1996, las mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes finalmente ha sido aceptado por ambas partes, que cierran así el acuerdo de cara al curso lectivo 2026 y 2027 con la finalidad de evitar nuevamente las huelgas por las que ya pasaron durante el último recorrido del curso pasado. Un hecho que se considera de gran importancia y que ha sido calificado por Ortí como "una reivindicación largamente demandada por el sector".

Como ya se anticipó en el texto publicado por Conselleria y los sindicatos a finales del mes de junio, el acuerdo de prejubilación que reduce la jornada un 75 % del tiempo total estará disponible para que la soliciten todos los profesores que cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, se deberá formalizar de forma simultánea un contrato de relevo indefinido a tiempo completo, una medida que también afectará directamente a los docentes inscritos en la bolsa de recolocación, ya que les dara preferencia a estos por encima del resto de profesores.

Será la propia Generalitat quien financie la cotización obligatoria a la Seguridad Social de los profesores de la enseñanza concertada que decidan acogerse a la jubilación parcial. De la misma manera, también acogerán la seguridad social del contrato del profesor que entre como relevo cuando se aplique la máxima reducción de jornada posible. Una financiación que incluye la dotación de 6.25 horas adicionales con la finalidad de llegar a la jornada completa para los sustitutos.

Aumento de la dotación horaria en Educación Especial

Por otra parte, el acuerdo también ha incluído el aumento de la dotación horaria destinada a los especialistas en Pedgogía Terapéutica, Audición y Lenguaje hasta un máximo de 25 horas semanales en los centros que dispongan de nueve o más unidades que requieran este tipo.

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Unas medidas que también afectan a la Formación Profesional al convertir en horas estructurales las más de 1.400 horas que ya perciben los centros con ciclos formativos de Grado Medio y Superior. Una medida que se suma a las 455 horas adicionales que se podrán solicitar para reforzar las tareas de dirección, coordinación y organización pedagógica.

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Fuente: Levante - EMV

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