José Martí, alcalde de Suera: "Suera estaba en la piscina a las 18.00 y a las 20.00 desalojando"

El alcalde de Suera, José Martí, admite que está viviendo la emergencia "con mucha preocupación", aunque mantiene la esperanza de que el incendio no llegue al término municipal. Mientras tanto, asegura que su prioridad es recabar información y trasladarla a los vecinos. "Informar es importantísimo", afirma.

Martí explica que el momento más complicado fue ordenar la evacuación de un pueblo que "estaba bañándose tranquilamente en la piscina a las 18.00 horas y desalojando a las 20.00". También destaca la ola de solidaridad recibida, con ofertas de alojamiento de particulares y ayuntamientos, y agradece la colaboración de l'Alcora, Onda, Ribesalbes y Vila-real en la acogida de los vecinos.

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El alcalde subraya que la coordinación entre administraciones «ha existido en todo momento» y considera que, una vez superada la emergencia, será necesario reforzar la gestión forestal para prevenir futuros incendios. "La mejor forma de proteger el bosque es gestionar el bosque", concluye.