Testimonio del alcalde
José Martí, alcalde de Suera: "Suera estaba en la piscina a las 18.00 y a las 20.00 desalojando"
Destaca la importancia de informar a los vecinos y agradece la solidaridad
Mireia Valls
El alcalde de Suera, José Martí, admite que está viviendo la emergencia "con mucha preocupación", aunque mantiene la esperanza de que el incendio no llegue al término municipal. Mientras tanto, asegura que su prioridad es recabar información y trasladarla a los vecinos. "Informar es importantísimo", afirma.
Martí explica que el momento más complicado fue ordenar la evacuación de un pueblo que "estaba bañándose tranquilamente en la piscina a las 18.00 horas y desalojando a las 20.00". También destaca la ola de solidaridad recibida, con ofertas de alojamiento de particulares y ayuntamientos, y agradece la colaboración de l'Alcora, Onda, Ribesalbes y Vila-real en la acogida de los vecinos.
El alcalde subraya que la coordinación entre administraciones «ha existido en todo momento» y considera que, una vez superada la emergencia, será necesario reforzar la gestión forestal para prevenir futuros incendios. "La mejor forma de proteger el bosque es gestionar el bosque", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
- Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
- La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
- Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
- La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
- El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez
- El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
- El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente