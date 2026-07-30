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Incendio forestal de Castellón

Un rebrote en Penya Negra reactiva las llamas en el término municipal de Betxí

Bomberos terrestres y medios aéreos trabajan en la zona, que llevaba alrededor de un día y medio apagada, según ha confirmado el teniente de alcalde Luis Martín

Imagen del rebrote de este jueves en Betxí.

Imagen del rebrote de este jueves en Betxí. / Mediterráneo

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Rafael Fabián

Un rebrote ha vuelto a encender este jueves la zona de Penya Negra, en el término municipal de Betxí, mientras continúa el amplio operativo desplegado para combatir el incendio forestal que afecta a la Serra d’Espadà. El teniente de alcalde de Betxí, Luis Martín, ha confirmado a este periódico que este sector del incendio llevaba aproximadamente un día y medio apagado. La reactivación de las llamas ha obligado a movilizar de nuevo recursos de extinción hasta el paraje.

En estos momentos trabajan en la zona efectivos terrestres de bomberos y medios aéreos, que realizan descargas para tratar de sofocar el rebrote y evitar que el fuego vuelva a propagarse. La evolución del foco dependerá de las condiciones meteorológicas y de la capacidad de los equipos para consolidar el perímetro afectado. La alcaldesa Carla Nebot ha añadido que este fuego en concreto estaría controlado y tan solo quedaría humo en la zona gracias al esfuerzo de los efectivos desplazados al lugar. "Este tipo de rebrotes pueden ser habituales los próximos días", afirma Nebot.

Penya Negra es una de las zonas residenciales y forestales de Betxí que se han visto amenazadas por el gran incendio declarado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó. Durante la emergencia, las urbanizaciones de Penya Negra, Solaig y Montserrat estuvieron entre los núcleos evacuados como medida preventiva.

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El rebrote se produce cuando el incendio de la Serra d’Espadà cumple su sexto día activo. Las llamas han afectado a alrededor de 9.300 hectáreas y han dejado un perímetro de más de 80 kilómetros. Aunque los servicios de emergencia han conseguido perimetrar el fuego y cerca de un millar de vecinos de varios municipios han podido regresar a sus casas, el incendio todavía no se considera controlado.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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