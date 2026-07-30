Las reparaciones tras la dana condicionan los presupuestos para la prevención de incendios

Cuando PP y Vox aprobaron el viernes pasado en las Corts los Presupuestos de la Generalitat para 2026 todavía quedaban unas horas para que en la Vall d'Uixó comenzara un incendio que cinco días después ha devorado más de 10.000 hectáreas. Los dos hechos son independientes entre sí, pero han acabado unidos bajo el prisma del análisis de cuánto de lo que se validó en el proyecto financiero va destinado a evitar, mitigar o frenar lo que en estos momentos ocurre en el entorno de la Sierra de Espadán. Y ahí, de nuevo, aparecen las interpretaciones y el baile de cifras con un componente distorsionador: la dana.

Es lógico que una catástrofe tan monumental como la de la riada del 29 de octubre de 2024 siga trastocando más de un año y medio después los Presupuestos de la Generalitat para 2026. En las cuentas recién aprobadas hay unos 1.300 millones destinados para gastos vinculados con la gran riada que asoló a la provincia de Valencia. Y estos también aparecen en partidas que van destinadas a la prevención de incendios, uno de los puntos donde se ha puesto la lupa ante la emergencia climática que vive el territorio mediterráneo en verano con los incendios como principal amenaza.

El caso más claro se ve con la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. En esta, las cuentas diseñadas por Juanfran Pérez Llorca y validadas por Vox contemplan una partida de 107 millones. La cuantía en frío y sin comparación dice poco así que si se analiza respecto a años anteriores se ve que ha sufrido una caída de 10,5 millones respecto a la de 2025. Eso sí, sigue suponiendo casi el triple que los 40 millones destinados por el Botànic en 2023. La clave, de nuevo, la dana y la reconstrucción.

Así, de los 116,6 millones previstos en 2025, 78 iban para reparaciones de infraestructuras vinculadas con la prevención de incendios (muros, pistas forestales, estaciones de vigilancia, etc) destrozadas por la riada y de las que a final de año solo se habían ejecutado 46. O lo que es lo mismo: solo 38 iban destinados a 'nuevas' actuaciones en prevención. Algo similar ocurre en las cuentas de 2026 donde de los 107 millones, 67 van para reparaciones por la dana (dinero que en todo caso no se sabe si se hubiera incorporado o no o se hubiera destinado a otra labor de prevención) y el resto, 39,8 millones, van para actuaciones más habituales.

Trabajos de una aeronave tratando de frenar el avance de las llamas en la Sierra de Espadán. / Toni Losas

La cifra es prácticamente la misma (medio millón menos, en concreto) que la que destinó el Botànic en sus últimas cuentas (40,3 millones). Mirando su reparto concreto, hay partidas espejo, con ligeras subidas y bajadas. Por ejemplo, el fondo para ayudas a municipios que la izquierda dotó con 10 millones pasa (bajo otro nombre) a 8, de los 500.000 euros para voluntarios se pasa a 450.000 mientras que las ayudas al pastoreo como método de cortafuegos suben de 200.000 a 500.000. También se prevén cinco millones más para compra de material y bienes de funcionamiento.

Tras Cataluña

Fuera de esta partida, en los presupuestos destaca el apartado de 'Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias. En total, tiene presupuestados 118 millones de los que, sin embargo, 13 son directamente para ayudas dana lo que deja un presupuesto de 105 millones. En estos se incluyen 23,1 millones a los consorcios provinciales de bomberos y 2,5 millones para encomiendas forestales a los mismos, un incremento de un millón y 200.000 euros respecto al año anterior donde, de nuevo, el presupuesto global de esta agencia conlleva una importante caída ya que preveía para este 334,8 millones, la mayoría iba destinado a cuestiones vinculadas con la riada.

La última de las grandes partidas destinadas para la prevención y extinción de incendios está el presupuesto de la SGISE (Sociedad Valenciana Gestión Integral Servicios de Emergencias), la entidad encargada de la gestión de los bomberos forestales. Para esta se presupuestan 79,1 millones aunque de ellos 3,1 millones van dirigidos directamente a actuaciones vinculadas con la dana. En 2025 fueron 74 millones. En ambos casos, eso sí, el principal gasto es en personal: 59,3 millones en 2026 y 56 millones el año anterior.

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En total, estas partidas, contando también las inversiones para reparaciones de la dana en el capítulo de Prevención de Incendios, suman alrededor de 290 millones, situando al territorio valenciano como uno de los de mayor inversión presupuestaria si se compara con el resto de autonomías. De hecho, en el total, solo Cataluña (327 millones) supera este montante. Claro que la comunidad vecina tiene 700 hectáreas de masa forestal más que la valenciana, 2.000 por 1.300, por lo que si se hace la comparativa en la inversión por territorio, la valenciana está al frente con 220.000 euros de inversión por hectárea forestal al año, misma cifra que Euskadi.