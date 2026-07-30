"El río todavía tiene capacidad": el wasap del presidente de la CHJ en plena dana con el Magro ya desbordado

"El agua llega a Utiel por donde venga y el río todavía tiene capacidad". Es el wasap que envió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el día de la dana a las 14.10 horas a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Los mensajes de Whatsapp que Polo ha remitido a la jueza de la dana evidencian lo rápido que evolucionó la situación hidrológica en cauces como el río Magro, para el que se declaró la alerta hidrológica a mediodía. Cuando Polo envió ese mensaje explicando que el cauce todavía tenía capacidad para absorber las lluvias, ya se había desbordado como el propio alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, contaba en direto en la televisión pública autonómica, À Punt.

El presidente de la CHJ ha respondido al ofrecimiento hecho por la jueza de la dana para que aportara voluntariamente sus comunicaciones el día de la dana. Sobre los wasaps, Polo solo aporta los que se cruzó con la delegada del Gobierno porque, según ha declarado ante la magistrada, tiene activada la duración predeterminada para mensajes temporales en chats nuevos, por lo que los mensajes de aquel 29 de octubre se han borrado. El presidente de la CHJ ha aportado la conversación con Bernabé porque esta "ha reenviado las capturas".

Reconstrucción de los mensajes entre Miguel Polo y Pilar Bernabé en la dana / Levante-EMV

En ellas, figura el mensaje del responsable de la Confederación a las 14.10 horas junto a un vídeo de 29 segundos. Un cuarto de hora después, Polo le dice a Bernabé que, según un agente medioambiental de la confederación, se estaba "complicando porque no deja de llover". "Igual el Magro ya ha empezado a salirse", asegura el presidente de la Confederación cuando el cauce ya estaba desbordado.

Hacía dos minutos que la presentadora de À Punt Notícies había dado paso al alcalde de Utiel por la riada. "La situación es muy crítica, es dantesca, no recuerdo haber visto algo igual. El río se ha desbordado pero es que hay calles que parecen ríos, están arrastrando los coches y los contenedores [...]. Hemos pasado a alerta roja porque imagino que no hay otro nivel, y el problema es que no para", aseveró Gabaldón en su intervención a esa misma hora: "Se ha desbordado la parte del río Magro, la rambla ha colapsado". El alcalde explicó que había personas "a la intemperie" y edificios anegados con "problemas estructurales".

A continuación, ya a las 16.16 horas, Polo le explica a Bernabé que "ha llovido y está lloviendo tanto en Utiel-Requena que a este paso el embalse de Forata en dos horas puede que empiece a verter por el aliviadero". "Vamos a dar el aviso al 112", apunta el presidente de la CHJ. "Ay dios", responde Bernabé, que le llama acto seguido vía telefónica. Hay otra llamada a las 16.37 horas. Con esa situación preocupante es como empezó la reunión del Cecopi, a partir de las 17 horas, presidida por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, donde la CHJ alertó del posible vertido por coronación en la mencionada presa, lo cual capitalizó toda la atención de la reunión.

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"Carácter urgente de las comunicaciones"

En el escrito remitido por Polo a la jueza, explica: "Dado el caracter urgente de las comunicaciones realizadas durante la jornada del 29 de octubre de 2024 y habida cuenta de que durante todo el dia estuve trabajando en la sede de la Confederación Hidrográfica del Jucar junto con el equipo directivo y los principales responsables del Organismo, mis comunicaciones se realizaron en su amplia mayoría de manera presencial". "También realicé y recibi llamadas telefónicas y practicamente no utilicé ninguna aplicacion de mensajeria en relación con la emergencia con la excepción de una breve conversación mantenida con la delegada del Gobierno la señora Pilar Bernabé de la cual aporto las capturas", prosigue.