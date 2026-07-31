Estabilizado el incendio de la Vall d'Uixó tras arder 9.568 hectáreas, el 12% del parque natural

El incendio de la Vall d'Uixó ya ha sido estabilizado tras arder 9.568 hectáreas, el 12% del parque natural de la Serra d'Espadà. Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha dado otra buena noticia tras el CECOPI de las 17.00 horas. Los vecinos de Artana y Eslida ya pueden regresar a sus casas. Por tanto, en estos momentos no hay ningún municipio con orden de confinamiento o evacuación.

No obstante, Valderrama ha apelado a no bajar la guardia, ya que el incendio, en su séptimo día, "ni mucho menos ha sido controlado o extinguido". Aunque ha comenzado la desescalada, con el retorno de los efectivos de otras comunidades autónomas, se está en situación uno del plan especial frente a riesgo de incendios forestales. "Nos esperan días de mucho calor, con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y pueden afectar en toda la Comunidad Valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón", ha señalado.

Por qué evitar circular por las carreteras y el monte afectado

Asimismo, Valderrama ha recomendado a los ciudadanos "limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados", sea en vehículo, motocicleta o bicicleta. Por un lado, así se favorece la recuperación de la masa forestal. A ello hay que sumar motivos de seguridad, ya que existe riesgo que pueda haber caídas de árboles o desprendimientos. Y también, en un tercer lugar, para facilitar la actuación de todos los medios a disposición de la extinción del incendio forestal. A su vez, desde Diputación se ha insistido en evitar hacer uso de áreas y espacios recreativos que se encuentren en el perímetro o alrededores del área incendiada. Así aconsejan aplazar la práctica de actividades deportivas o lúdicas al aire libre en estos sectores hasta que el incendio esté completamente extinguido.

Las cifras del incendio

El incendio tiene 89 kilómetros de perímetro. El municipio más afectado ha sido Artana, con 3.160 hectáreas calcinadas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales. El 40% de las 9.568 hectáreas afectadas corresponden al parque natural de la Serra d'Espadà, como ha indicado esta mañana Valderrama.

Mapa incendio viernes 31 de julio / Mediterráneo

Redimensión del dispositivo

El dispositivo ha sido redimensionado en base a las necesidades del incendio. Como ha explicado el responsable del puesto de mando avanzado, Fernando Pérez, esta noche va haberr unas siete brigadas más dotación de bomberos del consorcio. El sábado se incrementará durante las horas del día, sobre todo para ir afianzando el perímetro con trabajo manual. A su vez, los medios aéreos, que serán los que dispone la Comunitat (dos helicópteros de Castellón y tres aviones) y dos más del Ministerio, saldrán a a primera hora en función de cómo haya transcurrido la noche y durante todo el día se irá haciendo un carrusel atacando los puntos calientes que puedan surgir.

Pérez ha explicado que el incendio no crece en la superficie, pero todavía existen puntos calientes prácticamente en términos como Artana, Eslida, Tales, Vall d'Uixó, todo lo que engloba el perímetro. Asimismo, ha advertido que puede haber algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida. "Eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado", apunta. La fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio", ha señalado.

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Subdelegación del Gobierno

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha incidido en el mismo mensaje que el conseller Valderrama: "Vamos a dejar que el incendio se extinga para poder volver a a pisar el monte, porque esa pisada en tierra recién quemada es negativa para la futura reforestación". Recordando las palabras de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha apelado a que la coordinación que está existiendo durante la fase del incendio, exista también en la fase posterior, apelando a "recuperar nuestra querida sierra de Espadán y poder volver a disfrutarla, pues los que somos de aquí y los que vienen a visitarnos saben que es nuestra joya".