El incendio de la Vall d'Uixó calcina el 12 % del Parque Natural de la sierra de Espadán

El incendio de la Vall d'Uixó, que encara su séptimo día activo, ha quemado una superficie total de 9.599 hectáreas. Es el último dato provisional ofrecido por la Generalitat Valenciana. De estas, un 40 %, unas 3.800 pertenecen al Parque Natural de la sierra de Espadán, el gran pulmón verde de la provincia de Castellón y el segundo parque natural más extenso de la Comunitat Valenciana; hay 17 en total. De hecho, este enclave natural ha visto como un 12 % de su superficie, que asciende a 31.180 hectáreas, ha sido pasto de las llamas, un dato ofrecido este viernes por la mañana por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración de la reunión del Cecopi.

En principio, la evolución del incendio está siendo, por fin, positiva. La noche se ha centrado en consolidar la parte del incendio ya perimetrada y en repasar el perímetro. "Se ha avanzado muchísimo en la extinción esta noche y el trabajo ha sido óptimo", ha añadido Valderrama. Eso ha permitido que los efectivos llegados desde otras comunidades autónomas están comenzando a retirarse después de "un servicio excelente" por la "buena evolución del incendio". De hecho, también se ha reducido la cantidad de medios aéreos operativos que ha descendido a 17 unidades que están sobrevolando cuatro o cinco puntos calientes, detectados por el helicóptero de rastreo.

Se espera que, si se cumplen las previsiones, este puede ser dado por estabilizado en las próximas horas o días, algo que no se puede asegurar en este momento. Es el objetivo para hoy, aunque si no se pude conseguir "será mañana", ha asegurado Francisco Pérez, director técnico operativo del punto de mando avanzado. En la actualidad, no hay prácticamente llama. "Trabajamos en los puntos calientes que, de vez en cuando tienen un rebrote y alguna llama, pero que no es un frente que avance", ha añadido.

La mañana ha comenzado con un cambio en la composición del dispositivo. Hasta ahora, un elevado porcentaje de los bomberos profesionales se destinaba a proteger los núcleos urbanos y las personas y, ahora, se han redirigido a la extinción y a la estabilización del perímetro.

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Solo Eslida y Artana evacuadas

El avance contra las llamas ha permitido que otras 2.400 personas puedan regresar a sus casas, después de que el Cecopi haya levantado el confinamiento en la mayoría de los municipios afectados por el incendio. Solo siguen evacuados los vecinos de Eslida y Artana, cuya situación se volverá a valorar esta tarde. Esto deja la cifra total de personas aun evacuadas en 2.800. Pocos minutos antes de la comparecencia, la alcaldesa de la Vall d'Alba y presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha informado que los vecinos de Aín, Alcúdia de Veo y sus pedanías, Tales, Artesa y las Urbanizaciones de Betxí, pueden regresar a sus casas. Esto ocurre tras el desalojo de la población debido al incendio en la Vall d'Uixó.