Las tres olas de calor se cobran 234 vidas en el julio más letal de la historia en la Comunitat Valenciana

El mes de julio ha sido "extremadamente cálido" con una anomalía térmica de 3,1 grados en la Comunitat Valenciana, según los datos preliminares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las tres olas de calor, con una duración total de 12 días, un tercio del mes con temperaturas extremas, lo convierten en el julio más caluroso de la serie histórica. También en el más letal porque las altas temperaturas dejan un balance de 234 muertes atribuibles al calor según las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Nunca antes el calor persistente había tenido un impacto tan dañino en la salud de los valencianos y valencianas. La media diaria es de 11 fallecimientos al día.

El dato supera por la mínima a los fallecimientos estimados en julio de 2015, cuando hubo 233 muertes atribuibles al calor. Sin embargo, para hacer frente a los posibles discursos negacionistas del cambio climático, no se trata de estadísticas ordinarias; al contrario, están muy por encima de lo que suele ser habitual para este mes del año. De hecho, la cifra actual triplica a la más habitual en el periodo entre 2015 y 2026. Solo en cuatro ocasiones durante esta década, se ha superado el centenar de decesos en este mes. Aparte de los dos ya mencionados -2015, 2023- se rebasó esta barrera en 2019 y en 2025, con 162 y 155 muertes, respectivamente.

Gráfico que muestra las muertes por calor en julio en la Comunidad Valenciana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Es la primera vez, de hecho, que se supera la cifra de 300 fallecimientos por altas temperaturas a estas alturas del verano; cabe recordar que los datos se remontan al año 2015. La peor cifra registrada era la del año 2015. A 31 de julio, habían muerto 278 personas por calor, una cifra que se superó el pasado 27 de julio. La actual dista bastante de la del año pasado; entonces se cerró julio con un total de 187 fallecimientos desde el 15 de mayo y la estación se cerró como la más mortífera de la serie histórica con 434 casos. Más allá del récord de este mes, el balance de 2026 se explica por lo acontecido en junio cuando también se alcanzó una cifra inédita con 62 fallecimientos, casi duplicando el peor dato registrado en junio de 2017 con 35 decesos.

El conteo seguirá creciendo en las próximas semanas porque aun restan 15 días del més de la canícula, el comprendido hasta el 15 de agosto, el periodo de más calor del año climático en el Mediterráneo. En los últimos cuatro años, sin ir más lejos, la cifra de fallecidos por calor en agosto ha superado la barrera de los 170 casos. El año pasado fueron 206 como consecuencia de una ola de calor de 16 días de duración, la cual dejó el puente de agosto más cálido de la historia.

Seis episodios cálidos

¿Por qué muere la gente por días de mucho calor? Cabe recordar que estas muertes no son por un golpe de calor, que es la causa de fallecimiento directo. Se producen cuando el mecanismo que regula la temperatura corporal -la homeostasis- se descompensa y se desregula, lo que puede provocar un fallo multiorgánico; no hay una sola causa, como explica la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. De hecho, lo más habitual es que los decesos no se registren propiamente durante los días bajo ola de calor, sino que el pico de mortalidad se produzca entre una y dos semanas después del final del episodio tórrido.

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El presente es el sexto periodo cálido del verano, dos de ellos no llegaron a cumplir las condiciones para ser considerados ola de calor. Estas han tenido lugar entre el 21 y el 24 de junio, entre el 6 y el 9 de julio, entre el 21 y el 24 de julio que fue la más sofocante por la elevada humedad y la actual comenzó el pasado día 29 y se espera que dura, como mínimo, hasta el 3 de agosto. La máxima alcanzada fueron los 44,8 grados de Carcaixent registrados el 7 de julio. El estrés térmico no solo se ha producido a plena luz del día, sino también por las noches con la mayoría de las noches de julio por encima de los 20 grados, la barrera para calificar la madrugada de tropical, y con una serie de noches tórridas consecutivas, por encima de los 25 grados. En València, por ejemplo, se sucedieron 12 de estas noches, a una de la serie más larga entre el 13 y el 25 de julio de 2023; y una mínima récord de 27,5 grados, la misma que se dio el 13 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023.