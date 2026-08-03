El incendio de la Vall fue provocado por "el método del mecherazo", según fuentes de la investigación

El grave incendio de la Vall d'Uixó, que está estabilizado pero sigue sin ser controlado, fue provocado por el "método del mecherazo", según ha podido confirmar Mediterráneo y ha adelantado este lunes Radio Castellón citando fuentes del Seprona de la Guardia Civil, organismo que lleva a cabo la investigación.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha indicado en sus redes sociales que "se va demostrando lo que era evidente". "El responsable ha de pagar con toda ley", ha aseverado Barrachina.

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, no confirma por el momento esta hipótesis del "mecherazo", aunque coincide en que el fuego fue provocado. "Como bien les dije, el Seprona está investigando y saben que tenían ya ubicados dos focos en un espacio cercano. Se siguen abriendo las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían ser intencionadas", ha indicado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación este lunes. El Seprona, en la información adelantada por Radio Castellón, también puntualiza que sus investigaciones "no son concluyentes".

El "mecherazo"

El método del "mecherazo" consiste, como se desliza de su nombre, en poner la llama de un mechero en un punto de vegetación para que esta prenda y el fuego se expanda. En el caso de la Vall, los investigadores tienen dos focos localizados en el barrio Carbonaire, cerca de las viviendas y en un punto de vegetación. Inicialmente, el incendio fue clasificado así, como de vegetación, antes de que se propagara rápidamente y se reclasificara como incendio forestal.

Minutos antes, los Bomberos de la Diputación habían apagado un primer fuego similar a pocos metros de donde se originó el segundo, que a la postre fue el que causó la desgracia en la Serra d'Espadà.

Con 9.568 hectáreas calcinadas, el incendio ha quemado el 12% del Parque Natural de la Serra d’Espadà y muchas otras montañas que se encuentran a las puertas de la sierra y que son igualmente queridas por los habitantes de los pueblos afectados. Los bomberos siguen trabajando este lunes para poder darlo por controlado, después de nueve días de trabajos.