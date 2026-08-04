El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la "previsible llegada" a la Comunidad Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
El Ejecutivo de Llorca da por hecho que el Gobierno repartirá a los menores y responsabiliza a Pedro Sánchez de la crisis
El Consell no ha querido fallar a la cita de la semana, al gran tema político posiblemente del año en España (el salto de decenas de miles personas desde Marruecos a Ceuta) y ha empezado a confrontar con el Gobierno de España por el futuro reparto de los menores por las comunidades autónomas, que el Ejecutivo de Llorca ya da por hecho.
"No hemos tenido ningún contacto, ni formal ni informal, nos hemos enterado por la prensa", ha dicho Miguel Barrachina, portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno de esta mañana.
Aunque no se ha producido ningún acuerdo en el Consell, ha sido el primer tema que se ha abordado en la reunión del pleno del president Juanfran Pérez Llorca con los consellers y Barrachina lo ha lanzado nada más comenzar la rueda de prensa.
Son más de mil menores no acompañados los que han quedado en la ciudad autónoma y allí solo tenían 29 plazas disponibles para darles acogida, ha señalado, para referirse a la previsible llegada de menores conocida por los medios. "El primer objeto de debate es la repercusión que va a tener en la C. Valenciana la previsible llegada de menores. Las comunidades autónomas del PP van a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos ninguna comunicación. Estamos a la expectativa de la solución", ha dicho Barrachina.
Es una solución, en todo caso, que está por definir. Lo que de momento ha hecho el Gobierno es habilitar 25 millones extra para Ceuta con el fin de atender a los menores allí. Ya se aportaron 5,5 millones en la conferencia sectorial de Infancia del pasado mes de julio.
Desde Valencia, el portavoz del Consell añadió: "España vive vulnerabilidad en sus fronteras. Entraron cuantos quisieron, cuando quisieron y se marcharon cuando les apeteció", dijo, sin ahorrar críticas a Sánchez, al que responsabiliza personalmente de la crisis. Una "doble responsabilidad": el efecto llamada sin precedentes de la regularización, señala, y la falta de reacción para sacar a los militares acuertelados en Ceuta, reclamó.
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Fuente: Levante - EMV
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