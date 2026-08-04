Morant cierra filas con Sánchez por la crisis de Ceuta y afea a PP y Vox "alinearse" con Trump y Netanyahu

La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha mostrado su "apoyo total" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis migratoria en Ceuta y ha defendido que su posición "es la voz de España en el exterior". Por contra, ha cargado contra el PP y Vox que, a los que ha acusado de "alinearse" con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, al tiempo que ha advertido: "Echando gasolina no se solucionan los incendios".

"Desde luego, yo no necesito ponerme una banderita de España para ponerme del lado de España y no del lado de Trump, de Meloni, de Netanyahu o de todos aquellos que pretenden utilizar también esta crisis contra España. Que se lo hagan mirar un poco aquellos que van de patriotas pero siempre están en la postura de los que atacan a España".

Así lo ha manifestado la representante de la administración estatal en una entrevista con Europa Press, al ser preguntada por la actuación del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta, por si realmente podía desconocer España que iba a producirse y por las diferentes versiones ofrecidas en las últimas horas por los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles.

En primer lugar, Morant ha expresado su "total reconocimiento a la solución" adoptada por el Gobierno de España, "que ha tardado 48 horas en solucionar el problema" al retornar a Marruecos a la gran mayoría de migrantes llegados la semana pasada a Ceuta. Mientras tanto, ha acusado a partidos como PP y Vox de tener la "intención" de querer generar racismo con sus discursos calificando esta crisis como una "invasión".

Respecto a las declaraciones de Marlaska y Robles --el ministro del Interior niega que los servicios secretos avisaran de "nada parecido" y la titular de Defensa los defendió y exigió una investigación a Marruecos--, ha manifestado: "Habrán visto cosas que yo no he visto. Pero, para mí, el presidente Pedro Sánchez es la voz de España y es la voz del Gobierno. Y, a veces, no es que sean versiones contradictorias, son complementarias".

Dicho esto, ha señalado la cantidad de imágenes difundidas en los últimos días sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta, que a su juicio "te pueden dar a entender unas cosas u otras". "Pero, desde luego, el presidente lo calificó de un ataque a la integridad de un país, porque es lo que es --ha recalcado--. Ceuta no se toca, Melilla no se toca y lo ha resuelto con la diplomacia. Desde luego, echando gasolina no se solucionan los incendios".

Cuestionada por si, a tenor de esta crisis, debería plantearse el Gobierno la relación con Marruecos a partir de ahora, Morant ha afirmado que "desde luego, a España no le ha ido mal en política exterior desde que Sánchez es presidente": "Tenemos uno de los presidentes que ha demostrado mayor capacidad de interlocución y de relaciones internacionales, y eso ha sido muy beneficioso para nuestro país".

Además, ha reivindicado a España como "un faro de socialdemocracia frente a otros países con políticas totalmente contrarias: políticas racistas, políticas xenófobas y que dibujan un modelo de sociedad distinto al que nosotros defendemos en nuestro país". "Así que, de nuevo, suscribo todas las palabras, la postura del presidente Sánchez y cómo ha solucionado este problema", ha abundado.

"Igual la que tendría que salirse de Schengen es Italia"

Sobre cómo valora la respuesta de la Unión Europea a esta crisis, al ser la península ibérica la puerta de entrada a Europa desde Marruecos, y la decisión de Italia de suspender el espacio Schengen con España, la titular de Ciencia ha sostenido que "igual la que tendría que salirse del espacio Schengen es Italia, entre otras cosas porque entran más inmigrantes al año en Italia que en España", y que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mostrado un apoyo "sin fisuras" al Gobierno.

Por tanto, considera que la llegada de migrantes a Europa por España "es un debate que está abierto" y que "el presidente Sánchez ha puesto muchas veces encima de la mesa". "Es un debate que tiene que hablar de toda Europa y de cómo nos defendemos o solucionamos el tema de las fronteras de Europa, pero lo tenemos que hacer con una Europa unida y solidaria y no de la mano de países que tienen esos discursos hipócritas y que no quieren trabajar para solucionar el problema, sino que quieren utilizarlo para generar odio en la calle", ha esgrimido.

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Por otro lado, interpelada por si Sánchez hizo bien en publicar en sus redes sociales su lista de canciones favoritas para verano horas después de la crisis migratoria, la dirigente socialista ha recalcado que "el presidente estuvo allí, tuvo las conversaciones con quien tuvo que tenerlas y ha solucionado el problema". "Y además, puede escuchar música, yo creo que sí", ha remachado.