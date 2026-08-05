El tiempo
Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas y franjas horarias
En la provincia de Alicante, no se ha señalado ninguna alerta destacada aunque las temperaturas, algo más contenidas, siguen siendo sofocante
Las provincias de Valencia y Alicante no se libran del calor estos días, pero en Castellón la Aemet ha marcado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este 5 de agosto.
El aviso amarillo afectará a la provincia castellonense en las zonas meteorológicas y franjas horarias que se indican a continuación. En la provincia de Alicante, no se ha señalado ninguna alerta destacada aunque las temperaturas, algo más contenidas, siguen siendo sofocantes. Este martes 4 de agosto, Orihuela ha liderado la lista de municipios con las temperaturas más altas de toda la Comunitat Valenciana y, en las zonas de litoral, la humedad y el bochorno no han dado tregua.
Detalle por zonas
- Interior norte de Castellón: aviso amarillo por lluvias entre las 16.00 y las 21.59 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 mm en una hora.
- Interior norte de Castellón: aviso amarillo por tormentas en la misma franja, de 16.00 a 21.59 horas, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.
Alicante
En los archivos aportados no consta ningún aviso amarillo ni naranja activo para hoy miércoles 5 de agosto en las zonas de Alicante. Los avisos de calor que aparecen para el litoral sur de Alicante corresponden al martes 4 de agosto, no al miércoles 5.
Valencia
Tampoco figuran avisos activos de nivel amarillo o naranja para hoy miércoles 5 de agosto en Valencia. Los avisos por temperaturas máximas en interior norte de Valencia, litoral norte de Valencia, interior sur de Valencia y litoral sur de Valencia corresponden al martes 4 de agosto.
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