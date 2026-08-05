Feijóo marca el camino al Consell tras el choque con el Gobierno por el reparto de menores de Ceuta: "El PP va a cumplir la ley"

Tras la salida en tromba de varias comunidades autónomas contra el reparto de los menores que quedan en Ceuta, en lo que pareció una estrategia coordinado, la dirección nacional ha unificado el criterio y hoy ha lanzado un mensaje claro a los territorios: "El PP va a cumplir la ley". De esta manera se ha pronunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, sobre la distribución de los mil menores no acompañados que se han quedado en la ciudad autónoma tras la llegada de decenas de miles de personas la semana pasada, la mayoría de las cuales ha regresado a Marruecos.

Ceuta, como recientemente Canarias (ambas con el PP en sus gobiernos), se enfrenta a un problema, y el PP asume a regañadientes el respaldo del resto de autonomías, donde es la fuerza dominante. Eso sí, en caso de producirse, el reparto tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".

Aunque el Consell no se ha manifestado abiertamente contra la recepción de menores no acompañados en esta crisis, sí se trata de una exigencia de su socio, Vox, que ya rompió el pacto de gobierno en 2024 por este tema y ha condicionado su apoyo a los presupuestos recientemente aprobados a la inclusión de medidas como la prioridad nacional.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, fue cuidadoso con las palabras este martes, en la rueda de prensa tras el pleno del ejecutivo autonómico. No manifestó una posición contraria a la recepción, pero sí exhibió el malestar con el escenario que se avecina: "El primer objeto de debate ha sido la repercusión que va a tener en la Comunidad Valenciana la previsible llegada de menores. Las comunidades autónomas del PP van a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos ninguna comunicación. Estamos a la expectativa de la solución". "No hemos tenido ningún contacto, ni formal ni informal, nos hemos enterado por la prensa". Fue el primer asunto del que habló a la prensa, pese a que no había ningún acuerdo que presentar.

El PP busca el equilibrio entre las exigencias de Vox y la solidaridad territorial y humanitaria que se espera de un gobierno autonómico. Con todo, la falta de medios y la necesidad de mayor financiación es uno de los argumentos que suele utilizar, al señalar que sus recursos para atender a los jóvenes están al límite.

Mientras tanto, el PP a nivel nacional concilia el respeto a la ley con la presión al Gobierno. Ezcurra ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta. Asimismo, ha criticado que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.

"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", ha apuntado, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

Ha afirmado que hasta un 50% de los supuestos menores recibidos en las comunidades de Madrid y Baleares no lo eran, según las estadísticas, y ha advertido de que meter a una persona mayor de edad en un centro específico para menores compromete la seguridad de todos.

Por otra parte, la dirigente popular ha insistido en que existen mecanismos y formas de resolver la crisis que, en su opinión, son más eficaces que la gestión realizada por el Gobierno.

Y ha defendido la necesidad de seguir los procedimientos establecidos, cumplir la ley y aplicar los instrumentos previstos, entre ellos la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen.

Sobre la postura de Vox y de su líder, Santiago Abascal, ha dicho que es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas como estime oportuno, aunque ha precisado que el PP no se expresa en estos términos.

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No obstante, ha indicado que su partido mantiene una posición igualmente contundente con la denuncia de esta situación y en la exigencia de responsabilidades.