El PSPV reclama a Emergencias aclarar las cifras de efectivos de la Generalitat en el incendio de la Vall d'Uixó

Una vez controlado el incendio de la Vall d'Uixó tras once jornadas de intensos trabajos por parte de los servicios de emergencias, llega la parte política. Y en esta, el PSPV ha pedido que comparezcan en las Corts el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el conseller del ramo, Juan Carlos Valderrama, para que expliquen la labor de extinción ante lo que los socialistas consideran que se ha puesto de manifiesto la "debilidad" del operativo autonómico.

La formación ha registrado este miércoles hasta cuatro escritos en los que reclama, por una parte, la convocatoria de una junta de síndics, que en esta se apruebe la celebración de una Diputación Permanente (el equivalente a un pleno en tiempos entre periodo de sesiones, como ahora) y que en ella comparezcan tanto el jefe del Consell como el responsable de Emergencias.

La petición de los socialistas en el parlamento valenciano llega cinco después de que se rechazara la misma solicitud hecha por Compromís en la que pedía aprovechar el pleno de aprobación de la ley de Acompañamiento celebrado el pasado viernes para incorporar en él una sesión monográfica sobre el incendio originado en la Vall d'Uixó el sábado 25 de julio y que ha afectado a una parte del Parque Natural de la Serra d'Espadà. Esta petición, debatida cuando el fuego todavía estaba activo, fue rechazada.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, después de un Cecopi en el incendio de la Vall d'Uixó. / Levante-EMV

Para los socialistas ahora es el momento de exigir explicaciones por parte del Ejecutivo autonómico, especialmente cuando consideran que a lo largo de esta catástrofe "se ha puesto de manifiesto la debilidad del servicio de extinción de incendios de la Comunitat Valenciana". El motivo es que aseguran que el 75 % del personal que ha participado en las tareas de extinción ha sido de la UME y del Gobierno de España.

"Escasez recursos propios"

Así lo ha indicado la portavoz socialista de Emergencias en las Corts, Alicia Andújar, quien ha trasladado en un comunicado el agradecimiento del PSPV-PSOE a todo el personal que ha participado en las tareas de extinción del incendio, que ha quemado 9.568 hectáreas en la provincia de Castellón, y "su esfuerzo por proteger a nuestra gente y a nuestro patrimonio forestal".

No obstante, Andújar ha lamentado que desde la Conselleria de Emergencias "se haya intentado ocultar la debilidad de nuestro servicio de extinción de incendios, inflando las cifras y comunicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios". La diputada ha explicado que su grupo ha pedido la comparecencia en las Corts del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valederrama, "para que aclare por qué ha inflado las cifras sobre efectivos que han participado en la extinción".

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